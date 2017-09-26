Казахстанские шоумены записали ролик о коррупции

Казахстанские шоумены записали видео о коррупции в учебных заведениях, компаниях и полиции. Ролик был записан по заказу министерства по делам религии и гражданского общества Казахстана, передает Today.kz.

Молодые люди, читая рэп, рассказывают о том, как студенты предлагают взятки преподавателям вузов, а превысившие скоростной режим водители — сотрудникам полиции.

Nai-post ni Azat Abyken noong Huwebes, Setyembre 21, 2017

Для борьбы с распространенной проблемой исполнители предлагают не избегать ответственности.

Реализована задумка была общественным объединением «Активная молодежь», которая и привлекла к работе известных в социальных сетях шоуменов. Оператором проекта стало НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Сценарий авторы написали за короткий промежуток времени — меньше суток. Сами съемки длились около двух дней.

«Активная молодежь» планирует выпустить и другие социальные видео, в которых будут задействованы казахстанские актеры.