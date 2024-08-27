В Туркестанской области достаточно угля на предстоящий отопительный сезон

В Туркестанской области активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Работы по обеспечению региона углем начались еще летом и сейчас накоплены запасы твердого топлива, необходимые для ранней встречи холодов. В то же время, несмотря на усилия местных властей, со стороны жителей и владельцев теплиц активности по заготовке угля не наблюдается.

О ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг и обеспечении углем говорили на совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. По словам ответственных лиц, запасы твердого и сжиженного топлива в регионе достаточны для предстоящего сезона.

Зулпыхар Жолдас, первый заместитель акима Туркестанской области: «На предстоящий отопительный сезон необходимо 700,9 тыс. тонн угля. На сегодняшний день в регионе имеется 157 тыс. тонн. В Туркестанской области работают 23 железнодорожных тупика и 23 региональных оператора, которые занимаются поставками угля. Бюджетные учреждения, такие как образовательные, медицинские, культурные и спортивные организации, уже формируют необходимые запасы твердого топлива. Потребность населения составляет 318,1 тыс. тонн, а теплиц — 282,9 тыс. тонн».

Как заверил Зулпыхар Жолдас, между АО «Шубарколь Комир» и тепличными хозяйствами Туркестанской области заключен прямой контракт на поставку 150 тыс. тонн твердого топлива. Данное соглашение было достигнуто в результате переговоров с представителями министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, акиматом Туркестанской области и угольными предприятиями. Поставки начались с 1 января 2024 года, однако владельцы теплиц до сих пор не перевезли 100 тыс. тонн угля.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Я не доволен вашей работой. Мы субсидируем 20% стоимости угля и газа, но если они не забирают топливо, зачем тогда мы заключаем эти договоры?»

Региональные операторы, получающие уголь напрямую от производителей, работают с населением без посредников. Несмотря на раннее начало продаж угля, активности со стороны населения пока тоже не наблюдается. В связи с этим, аким области поручил всем ответственным руководителям и акимам районов и городов усилить работу в этом направлении и проводить разъяснительные мероприятия среди населения.