В Туркестанской области полным ходом ведется подготовка к отопительному сезону

В Туркестанской области полным ходом ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. По расчетам управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на предстоящий отопительный сезон потребуется больше 110 тысяч тонн угля и больше 17 тысяч кубометров природного газа. Аким региона дал поручение — в предстоящий отопительный период проблем с отоплением у людей возникнуть не должно.

Услуги по теплоснабжению в Туркестанской области оказывают семь предприятий. В их составе один теплоэнергетический комплекс, 34 централизованных и 1 577 автономных котельных. Они обеспечивают теплом 1 279 объектов образования, 668 — здравоохранения, 212 — культуры, девять — занятости, 75 спортивных объектов и 737 многоэтажных жилых домов. На совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, руководителям образования, спорта, культуры и других сфер дано четкое поручение по вопросу транспортировки угля и подготовки к зиме.

«Определены объемы топлива, необходимого для теплоэнергетических предприятий. На предстоящий отопительный сезон требуется 114 тысяч 200 тонн угля, 1 миллион литров дизельного топлива, около 8 тысяч тонн мазута, 17 тысяч кубометров природного газа. Объем мазута, потребляемого в отопительном сезоне, составляет 7 тысяч 800 тонн. На предстоящий отопительный сезон предусмотрено 17 миллиардов 300 миллионов тенге. Из них 16 миллиардов 900 миллионов тенге выделены за счет бюджета. Объем необходимого угля для области — 778 тысяч тонн. Из них потребность в бюджетных учреждениях — 104 тысячи тонн.

Теплоснабжающим предприятиям нужно 4 тысячи 800 тонн, физическим лицам — 386 тысяч тонн. В регион регулярно подвозят вагоны с углем. В связи с интенсивным проведением в области работ по подключению к природному газу, спрос населения на уголь снизился на 82-е тысячи тонн. В прошлом сезоне 93 бюджетных учреждения были переведены с угля на газ. Потребность в угле снизилась на 36 тысяч тонн», — говорит Руслан Муздыбеков, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды поручил ответственным руководителям управлений усилить подготовку к отопительному периоду. Проблем возникнуть не должно, подчеркнул глава региона.

«Ответственным управлениям и районным акиматам необходимо срочно ускорить работу по поставке угля, переводу на природный газ. Бюджетные и социальные учреждения, образовательные учреждения, объекты культуры, спорта должны быть полностью готовы к отопительному сезону. Следите за работой подрядчиков по перевозке угля и доставляйте его в срок. Будьте внимательны к качеству. Руководители, ответственные за эту сферу, должны на постоянной основе проводить заседания штаба и держать вопрос на контроле», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .

Значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Переход от угля к газу это плюс не только для экологии, но и экономики.

«Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий», — сказал Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

В прошлом году в Туркестанской области завершили строительство 60-ти газовых объектов. Природный газ подключили к 11 микрорайонам и 45 населенным пунктам с населением свыше 111 тысяч человек.