Ярмарку вакансий для молодежи организовали в Шымкенте

Количество безработных в Шымкенте превысило 17 тысяч человек.

Более 8 тысяч молодых людей с начала года удалось трудоустроить. Однако, не все выпускники вузов нашли работу по специальности. В целях решения проблемы безработицы, в Шымкенте прошла ярмарка вакансий «Еңбек – бәрін жеңбек».

Технические специалисты, менеджеры по продажам, швеи, повара – спектр вакансий, востребованных на рынке труда, обширен. Такие ярмарки на шымкентском «Арбате» проводят часто. В этот раз представители акимата сделали упор на трудоустройство молодых людей. Тех, кто недавно окончил вузы

Рауан Кыпшакбаев, руководитель отдела молодежного ресурсного центра г. Шымкента:

«На этот год предусмотрено около двух тысяч рабочих мест. Сейчас 22 предприятия предлагают свои рабочие места».

Чтобы снизить статистику молодежной безработицы, востребованным специальностям переобучают за счёт бюджета. Горожан также обучают открывать бизнес и работать на себя.

Нурбол Шымкентбаев, руководитель центра карьеры Туранского района

«Ярмарка вакансий проходит в честь Дня молодежи. Трудовая мобильность предоставила 1 150 рабочих мест. Трудоустраиваем по госпрограммам «Преемственность поколения», по молодежной практике. Из 20-ти человек, пришедших на ярмарку, 15 находят постоянную работу».

С начала года в Шымкенте трудоустроено 8300 молодых людей. Как говорят организаторы, за время этой ярмарки более 350 дипломированных специалистов получили исчерпывающую информацию о государственных программам занятости. В следующий раз вакансии предложат гражданам с ограниченными возможностями и для тех, кто состоит на учёте в службе пробации.