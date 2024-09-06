15,5 миллиардов на проведение референдума — можно ли провести его онлайн?

15,5 миллиардов тенге потратят на проведение референдума по строительству атомной электростанции. Об этом рассказали в центральной избирательной комиссии. В организации и проведении голосования будут задействованы 70 тысяч человек.

Большая часть затрат пойдет на оплату их труда. В стране будут функционировать 10 тысяч 327 избирательных участков. За границей подготовят 78 точек в 63 странах мира. ЦИКе подсчитали, что воспользоваться правом голоса в этот раз смогут больше 12 миллионов человек.

«По состоянию на 1 июля в целом по стране 12 176 968 граждан имеют право быть включенными в список для участия в референдуме. Участвовать в референдуме могут как граждане с постоянной регистрацией, так и граждане без постоянной регистрации. Скажем, граждане имеющую временную регистрацию. Он может выбрать в каком месте он будет голосовать», — говорит Костантин Петров, заместитель председателя ЦИК РК.

Казахстанцы заговорили об излишних тратах на проведение референдума. Мол, эти деньги можно направить на строительство социально значимых объектов и улучшение инфраструктуры в городах и областях страны. На сайте epetition уже появилась петиция, где набирают голоса за проведение выборов и референдумов онлайн, через ЭЦП. Автор петиции считает, что таким образом можно значительно уменьшить затраты бюджета.

«В настоящее время на проведение выборов и референдумов расходуется значительное количество государственных средств и человеческих ресурсов. Эти затраты включают аренду помещений, оплату работы избирательных комиссий, обеспечение охраны и другие административные расходы. В условиях развития цифровых технологий и широкого использования электронной цифровой подписи предлагаю перейти к проведению выборов и референдумов в онлайн-формате. Это позволит существенно снизить затраты бюджета и упростить процесс участия для граждан, обеспечив при этом высокую степень безопасности и конфиденциальности голосования. Онлайн-формат также увеличит прозрачность выборов и снизит вероятность фальсификаций», — написано в петиции.

Эксперты говорят, не все казахстанцы готовы к проведению референдумов и выборов онлайн, а некоторые сомневаются в честности подобных голосований. В большинстве стран в том числе развитых, на проведение подобных национальных голосований, которые затрагивают каждого совершеннолетнего гражданина страны, также выделяют колоссальные суммы из бюджета.

«Если с позиции того что государство хочет прозрачности, и узнать волеизъявление населения, то референдум необходим, это важный вопрос, что были катастрофы, Чернобль, ядерный полигон и в этом отношении народ очень остро реагирует на этот момент. Необходимо понять — за население или против. А на счет расходов, если мы хотим более качественно провести, соответственно надо в бюджет закладывать больше средств на референдум. С ограниченными финансовыми ресурсами будет менее качественным и менее объективным. Эти затраты соответствуют требованиям качества проведения референдума. Это недешево и в других странах, дорогостоящие мероприятия и с этим надо смириться, если мы хотим услышать волеизъявление населения.

Пока 100% население не готово, может будет онлайн в будущем, сейчас проводят смешанное перепись населения, но пока в развитых страна даже референдумы проводят путем прямого голосования через избирательные учреждения, даже в США проходит путем прямого присутствия», — говорит Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE».

Сейчас Казахстан зависим от зарубежной электроэнергии. В пиковые моменты импорт электроэнергии доходит до 9% от общего энергопотребления в стране. Дальше — хуже. По прогнозам экспертов, к 2040 году численность населения достигнет 25 миллионов человек. Чтобы обеспечить их электроэнергией придется тратить на импорт баснословные средства из бюджета.

«Казахстан уже энергодефицитная страна, в прошлом году в декабре мы импортировали 9% от всего энергопотребления в стране. Простыми цифрами, равносильно тому, что если бы не покупали у России или Россия по каким-то причинам не продавала нам, то весь Казахстан по два часа в день сидел бы без света. Кризис назрел давно, средний возраст ТЭЦ у нас 60 лет, а население растет, промышленность растет и новой генерации не было их строить не на чем. Уголь мир не финансирует, так как это грязные технологии, газа у нас нет, дефицит и остается только атом», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

Эксперты говорят, к 2035 году Казахстану нужны будут не одна электростанция строительство которой зависит от референдума, а три действующие атомные электростанции. Мирный атом используют во многих развитых и развивающихся странах мира. Сейчас в 32 государствах работают 440 активных атомных реакторов. Чтобы построить АЭС, просто изъявить желание недостаточно. Нужно пройти немало инстанций, договориться с международными организациями, найти участок для строительства. При этом Казахстан является мировым лидером по добыче урана. Его используют для АЭС во многих странах. А наша, говорят эксперты, словно сапожник без сапог.

«Нужно понимать, что все строительство происходит под надзором МАГАТЭ, они все решают. В нестабильным странах с политической нестабильностью запрещено строить АЭС. Если Казахстан войдет в атомный клуб — большой рывок для развития науки, кадров», — говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

Эксперты говорят, количество аварий на атомных электростанциях ничтожно мало, но последствия подобных катастроф пугают своей масштабностью. Поэтому некоторые казахстанцы настроены против строительства атомной электростанции на территории нашей страны.

Голосование пройдет 6 октября с 7 утра до 8 часов вечера. В бюллетенях будет всего один вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Необходимо будет отметить один из двух вариантов ответа: да или нет.

Результаты референдума станут известны в течение недели после голосования и будут признаны состоявшимся, если более половины граждан проголосуют.

А положительное решение будет принято, если более 50% от числа голосовавших ответят утвердительно. Если большая часть казахстанцев будет ЗА, то строительство атомной электростанции могут поручить китайской, корейской, российской или французской компании. Между тем российский «Росатом» будет строить малую модульную АЭС в Монголии.