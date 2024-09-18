Более 700 тысяч жителей Шымкента застрахованы в ОСМС за счёт государства

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По данным национального бюро статистики, население Шымкента составляет 1 241 809 человек, из которых 967 828 застрахованы в системе ОСМС.

Государство покрывает взносы на медицинское страхование для более чем 700 тысяч граждан, относящихся к льготным категориям.

Однако 308 190 человек остаются незастрахованными.

Об этом сообщила директор филиала фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по городу Шымкенту Ляззат Алимова на совещании, проведённом городским управлением здравоохранения.

В ходе совещания, в котором приняли участие руководитель городского управления здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, представители ряда управлений и районных акиматов, обсуждались актуальные вопросы, связанные с охватом населения системой ОСМС.

Директор филиала ФСМС Ляззат Алимова отметила, что основная цель фонда социального медицинского страхования заключается в обеспечении населения доступной и качественной медицинской помощью.

Несмотря на это, одной из острых проблем остаётся положение граждан из социально уязвимых слоёв населения, которые не имеют медицинской страховки.

Также возникли сложности у педагогов, которые лишаются статуса застрахованных во время длительных отпусков, так как взносы в ОСМС не перечисляются за каждый месяц отдельно.

Важно, чтобы эти группы населения не оставались без медицинской помощи.

В связи с этим, ответственным специалистам были даны конкретные поручения по решению данной проблемы.

В дальнейшем выполнение этих задач будет рассмотрено на заседании регионального штаба под председательством заместителя акима города.

На совещании также было подчёркнуто, что привлечение большего количества граждан к системе ОСМС является приоритетной задачей.

Для этого необходимо усилить информирование населения о преимуществах медицинского страхования и доступности услуг, которые оно предоставляет.