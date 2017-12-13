Миллион тенге просто так отдали доверчивые жители ЮКО аферисту, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО. Правда, отдельные лица ждали легкой и большой прибыли.

В дежурную часть Сайрамского РУВД обратились сразу несколько местных жителей с заявлениями о том, что некий знакомый, обещая последним быстрый заработок, путем мошенничества завладел их деньгами и скрылся из виду.

Так одна из потерпевших сообщила, что мужчина предложил ей вложить деньги в некую фирму, обещая, что через пару недель она получит их с процентами. После того, как потерпевшая отдала 350 тысяч тенге, подозреваемый скрылся из виду. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали подозреваемого местного жителя, 1984 года рождения, безработного. Следствием установлена причастность задержанного лица к 4 подобным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Полицейские выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам мошенничества. Ведется следствие.

Полицейские ЮКО рекомендуют, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам необходимо проявлять бдительность и осторожность при общении с малознакомыми людьми. Не стоит быть излишне доверчивыми и поддаваться на уловки мошенников, в надежде быстро заработать деньги. Ведь таким образом можно потерять не только деньги и свое имущество, но и здоровье.

Если же вы стали свидетелем или жертвой подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».