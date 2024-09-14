Назначен руководитель антикоррупционной службы Шымкента

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Им стал Канат Сулейменов. Нового руководителя городскому активу и сотрудникам представил заместитель председателя агентства Максат Жебегенов.

Канат Турсумбаевич Сулейменов родился в 1968 году в Павлодарской области.

Окончил Алматинскую высшую школу министерства внутренних дел РК.

В период 1994-2019 годы работал на различных должностях в органах внутренних дел и национальной безопасности.

С 2019 года возглавлял следственный департамент, 1 департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), а также департамент антикоррупционной службы по Атырауской области.

До назначения занимал должность руководителя службы досудебного расследования агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Назначение руководителя ДАПК по городу Шымкенту согласовано с администрацией президента, которой в июле т.г. внедрена новая система цифрового рейтинга кандидатов, включенных в президентский резерв.

По итогам оценки информационной кадровой системы Сулейменов К.Т. набрал наивысший балл.