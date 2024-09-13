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Новые технологии выращивания хлопка внедряют в Туркестанской области. Они позволяют экономить воду и увеличивать урожайность как минимум в два раза. Многие фермеры, которые уже оценили новые технологии, переходят на такой способ выращивания «белого золота».

Больше ста шести гектаров земли в этом году отдали под хлопок. По предварительным прогнозам, в Туркестанской области соберут 300 тысяч тонн продукции. Дархан Сатыбалды подчеркнул необходимость усиления работы по внедрению новых технологий и методов в хлопководство.

«Акимы районов где выращивается хлопок, должны поддерживать сбор урожая и работать в тесном контакте с фермерами. Необходимо широко внедрять технологии капельного орошения. В этом направлении работа пока налажена на недостаточном уровне. Важно использовать новые методы для повышения продуктивности и качества хлопка. Только так можно улучшить положение фермеров и развить хлопковый кластер», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Глава региона даёт поручения акимам районов и ответственным руководителям управлений. По словам руководителя областного управления сельского хозяйства, подготовка к сбору урожая идет полным ходом. Налаживают работу на хлопкопрядильных заводах и специализированных приемных пунктах. В этом году в Туркестанской области для повышения качества хлопка было засеяно 2,5 тысячи гектаров по новому методу.

«Новая технология водосбережения, основанная на зарубежном опыте, доказала свою эффективность. Эти технологии позволяют экономить воду, электроэнергию, трудозатраты и минеральные удобрения, что обеспечивает получение 60-65 центнеров с гектара, что в 2,5 раза выше среднего показателя по области. Из-за низкого качества казахстанского хлопкового волокна на мировом рынке нет спроса. Внедрение новой технологии повысит как продуктивность, так и конкурентоспособность хлопкового волокна. Будут созданы несколько хлопко-текстильных кластеров.

Полное внедрение проекта, согласно ожиданиям, устранит зависимость от цен на хлопок. Новый технологический метод позволит семенам хлопка быстро прорастать и развиваться. В результате капельного орошения полностью раскроются коробочки хлопка, что увеличит урожайность минимум в два раза. Фермеры, убедившиеся в эффективности инновационного подхода, собираются перейти на этот метод, что даст импульс агросектору и значительно увеличит объемы производства», — говорит Нурбек Бадыраков, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал использовать водосберегающие технологии. По его словам, в зоне повышенного риска — поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Там должны сократить посевы влагоёмких культур, перейти на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрить водосберегающие технологии.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности».

Наряду с этим, в Туркестанской области планируется создание многопрофильных комплексов и предприятий по глубокой переработке хлопка, экспорту готовой продукции, а также производству и переработке одежды из тонкой ткани и высококачественных текстильных изделий.