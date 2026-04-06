Олжас Бектенов провёл заседание комиссии по демонополизации экономики с участием представителей государственных органов, агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и «Самрук-Қазына».

Участники обсудили реализацию поручений Касым-Жомарта Токаева по либерализации экономики и развитию конкуренции. Рассмотрены меры по сокращению сроков вывода лекарств на рынок, развитию цифровой инфраструктуры, верификации мобильных устройств, а также формированию конкурентной среды на рынке электронного документооборота.

Также обсуждены вопросы работы единого закупщика электроэнергии и меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль.

По итогам заседания премьер-министр поручил государственным органам обновить реестр госимущества, подготовить предложения по отмене ограничений на формирование цен, ускорить цифровизацию процессов в здравоохранении и совершенствовать регулирование в цифровом секторе.