Реклама
Олжас Бектенов провёл заседание комиссии по демонополизации экономики

-
Редактор Юлия Машковская
-
31
Фото пресс-службы правительства РК

Олжас Бектенов провёл заседание комиссии по демонополизации экономики с участием представителей государственных органов, агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и «Самрук-Қазына».

Участники обсудили реализацию поручений Касым-Жомарта Токаева по либерализации экономики и развитию конкуренции. Рассмотрены меры по сокращению сроков вывода лекарств на рынок, развитию цифровой инфраструктуры, верификации мобильных устройств, а также формированию конкурентной среды на рынке электронного документооборота.

Также обсуждены вопросы работы единого закупщика электроэнергии и меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль.

По итогам заседания премьер-министр поручил государственным органам обновить реестр госимущества, подготовить предложения по отмене ограничений на формирование цен, ускорить цифровизацию процессов в здравоохранении и совершенствовать регулирование в цифровом секторе.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.