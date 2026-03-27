Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Казахстан закрепил цифровые права на конституционном уровне

-
Редактор Юлия Машковская
-
19
Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте заявил, что цифровизация и искусственный интеллект становятся основой новой экономической модели страны.

Он отметил, что впервые на конституционном уровне закреплены цифровые права, что отражает стратегические приоритеты государства и создаёт условия для развития отрасли.

По его словам, цифровая трансформация — это не только про технологии, но и про правовые гарантии, защиту данных и доверие, что формирует устойчивую среду для внедрения ИИ.

Также Бектенов подчеркнул, что развитие сферы будет строиться на трёх ключевых направлениях: институциональной базе, цифровой инфраструктуре и человеческом капитале.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.