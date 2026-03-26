Россия остаётся ключевым инвестором Казахстана — итоги встречи премьеров

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провёл двусторонние переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и экологии.

Олжас Бектенов отметил, что благодаря усилиям глав государств — Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина — казахстанско-российские отношения вышли на качественно новый уровень.

«Объём взаимной торговли в последние годы вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов», — подчеркнул он.

Россия остаётся одним из ключевых инвесторов в экономику Казахстана. За девять месяцев прошлого года объём привлечённых российских инвестиций составил 2,1 млрд долларов. В целом за последние 20 лет прямые инвестиции из России достигли 28,5 млрд долларов. Казахстан, в свою очередь, вложил в экономику России порядка 9 млрд долларов.

Михаил Мишустин поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции, отметив, что результаты референдума подтвердили поддержку курса президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на построение современного и процветающего государства, а также повышение благосостояния граждан.

