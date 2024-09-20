Шымкент собирает рекордный урожай с полей

Реклама

В этом году в городе Шымкенте аграрный сектор демонстрирует положительные результаты.

На полях засеяно 26,5 тысяч гектаров, на которых выращиваются различные сельскохозяйственные культуры.

Среди них наиболее значимыми являются зерновые культуры, которые занимают 10,9 тыс. га.

В этом объеме пшеница возделывается на 10,3 тыс. га, а ячмень — на 0,6 тыс. га.

Также на полях города выращиваются масличные культуры на площади 3,0 тыс. га, кормовые культуры — 9,0 тыс. га, овощи и бахчевые — 3,1 тыс. га, а картофель — на 0,5 тыс. га.

До конца 2024 года планируется собрать около 86 тысяч тонн урожая.

На данный момент уже собрана значительная часть — 66,5 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Это позволяет говорить о том, что аграрии города успешно справляются с поставленными задачами.

Одной из ключевых задач является заготовка кормов для скота на зимний сезон. В настоящее время заготовлено 307 тысяч тонн кормов, что составляет 93% от запланированного объема.

Это показатель демонстрирует готовность сельского хозяйства региона к зиме и уверенность в обеспечении скота необходимым питанием.

Помимо обеспечения кормами, в Шымкенте активно поддерживаются и другие аспекты сельскохозяйственной деятельности.

Так, на проведение весенних полевых работ было выделено 35,9 тонны дизельного топлива, которое полностью распределено среди сельскохозяйственных предприятий.

В свою очередь, для проведения осенней уборочной кампании выделено 104,5 тонны дизельного топлива.

Этот ресурс также активно распределяется среди хозяйств, что позволяет обеспечить бесперебойное проведение уборочных работ.

Следует отметить, что такие высокие показатели достигаются благодаря совместной работе аграриев и местных властей, которые оказывают значительную поддержку сельскому хозяйству города.

Эффективное распределение ресурсов, своевременное обеспечение хозяйств топливом и контроль за выполнением планов позволяют рассчитывать на высокие результаты не только в текущем году, но и в будущем.

Пресс-служба акимата города Шымкента отмечает, что работы по уборке урожая и подготовке к зимнему периоду продолжаются.