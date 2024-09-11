В Шымкенте активно готовятся к референдуму по строительству АЭС

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В Шымкенте активно готовятся к референдуму, который пройдет 6 октября. В городе проходят встречи с жителями, где обсуждается единственный вопрос — строительство АЭС в Казахстане.

Экономисты считают, что строительство атомных электростанций (АЭС) в Казахстане необходимо не только ускорить, но и расширить. По мнению экспертов, Казахстан должен соответствовать уровню таких стран, как Китай и США.

Евгений Яворский, член общественного совета Шымкента, отмечает, что стране давно пора развивать энергетический сектор. Помимо этого, особое внимание следует уделить экологическим преимуществам атомной энергетики и подготовке квалифицированных специалистов.

Эксперты настаивают на применении передовых мировых технологий и практик на всех этапах планирования и строительства АЭС. Они подчеркивают, что альтернативы строительству атомной электростанции для достижения энергетической независимости у страны нет.

По их мнению, это приведет к экономической стабильности и позволит регулировать тарифы на электроэнергию.

Шуддин Саидов