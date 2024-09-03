В Шымкенте начнется обновление фасадов 62 многоквартирных домов

В рамках реализации поручения акима города Шымкента будет произведена масштабная реконструкция фасадов 62 многоквартирных домов.

Это позволит придать главным улицам города единый архитектурный облик и повысить эстетическую привлекательность городской среды. Уже ведутся активные работы по обновлению фасадов 46 домов, финансируемые из местного бюджета.

Для оставшихся 16 домов ведется процесс выбора подрядных организаций, с которыми планируется заключить договоры на выполнение работ.

Обновление охватит три крупных района города: в районе Аль-Фараби будет обновлено 32 дома, в районе Каратау – 18, а в районе Туран – 12. Все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Эта инициатива является частью комплексного подхода к улучшению городской инфраструктуры и созданию комфортных условий для проживания.

Реконструкция фасадов не только придаст новым и старым зданиям современный вид, но и улучшит общую атмосферу в жилых кварталах, повысит привлекательность городской среды, а также поспособствует улучшению экологической ситуации, так как многие фасады будут облицованы энергосберегающими материалами.

Модернизация фасадов также является шагом к повышению уровня безопасности зданий.

В ходе работ предусмотрены меры по укреплению конструкций и улучшению их устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам эстетики и дизайна, чтобы обновленные фасады гармонично вписывались в общий архитектурный ансамбль Шымкента.

Проект реализуется в тесном взаимодействии с жителями домов, которые активно участвуют в процессе принятия решений по выбору материалов и цветовых решений.

Власти города также проводят разъяснительную работу среди населения, чтобы обеспечить понимание важности проводимых работ и минимизировать возможные неудобства, связанные с реконструкцией.

Завершение проекта ожидается к концу года, и в результате Шымкент получит обновленный и более привлекательный облик, что станет еще одним шагом к улучшению качества жизни горожан.