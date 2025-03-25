История, которую я храню в сердце

Уже 20 лет, как нет наших родителей, главных людей нашего детства.

Но память о них делает нас сильнее, мудрее и крепче.

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне хочу рассказать историю жизни нашего отца Макашева Абдусамата Басалкаевича, которая является примером преодоления трудностей и невзгод, формирования высокой личности.

Наши предки занимались скотоводством, относились к зажиточным семьям. Кроме того, отец нашего папы был подвергнут репрессиям как религиозный деятель.

Репрессиям подвергались и члены семьи, поэтому получить образование детям из таких семей было невозможно. По этой причине им пришлось покинуть Казахстан. Дед, будучи человеком грамотным и дальновидным, поменял фамилии двум своим сыновьям, и они вынуждены были жить в Таджикистане и учиться в интернате как дети-сироты.

Наш папа в 18 лет поехал учиться в Ташкент, поступил в финансово-экономический институт. Уже в те годы отец свободно владел арабским, фарси, писал на латинице, немного знал русский. Через год он перевелся на второй курс Ростовского финансово-экономического института, который находился в городе Ростов-на-Дону, на юге России.

В мае 1941 года папа с отличием окончил четвертый курс этого института. А через месяц, в июне 1941-го, началась Великая Отечественная.

В первые дни войны отец был призван в армию и отправлен на курсы при Харьковской интендантской академии, где проучился полгода – с августа по декабрь 1941-го. Потом был отправлен на Дальний Восток в Забайкальский военный округ. Именно Забайкальский фронт был создан на базе Забайкальского военного округа, он стал Дальневосточным театром боевых действий. Этот фронт был образован 15 сентября 1941 года. Ставка Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке находилась в городе Чите в Забайкалье, где папа был начальником финансовой части интендантской службы с 20 декабря 1941-го по 4 ноября 1946 года.

Отец всегда скромничал и говорил: «Я не воевал с оружием в руках…» Но именно интендантская служба «двигалась» вместе с полевым штабом, обеспечивала Забайкальский фронт, в который входили две армии, шесть дивизий противовоздушной обороны и авиации, четыре стратегические дивизии, а в последующем еще три армии, своевременной выплатой денежных довольствий, полевых денег и премий солдатам, зарплаты рабочим, служащим и, конечно же, материальным обеспечением, боеприпасами, топливом, продовольствием, фуражом, вещевым и хозяйственным имуществом.

И все это в условиях строжайшей экономии финансовых средств.

И наш папа в свои 22 года возглавлял финансовую службу Забайкальского военного округа!

Служил отец до ноября 1946-го, так как в августе 1945 года начались советско-японская война и Маньчжурская стратегическая наступательная операция по разгрому Квантунской японской армии, в которой принимал участие и Забайкальский фронт. Это были очень ожесточенные бои, которые длились 12 дней, но они вошли в историю великой победы СССР над Японией, в ходе которой были освобождены от японцев Южный Сахалин и Курильские острова.

9 октября 1945 года Забайкальский фронт был расформирован. Но предстояла большая работа по инвентаризации имущества и материальных ценностей, формированию к сдаче финансовых отчетов, которые папа с достоинством сдал и вернулся домой в конце ноября 1946-го.

Во время войны отец был награжден медалью «За победу над Японией».

После демобилизации он вернулся в Таджикистан в город Курган-Тюбе к братишке. И там познакомился со своей будущей женой, нашей мамой Мирзасалиевой Азизой.

Родители моей мамы, как и тысячи других раскулаченных семей в 1920-х, были вынуждены откочевывать, для них это путешествие от безысходности стало последним. Дорога была долгой и тяжелой, приходилось преодолевать горный серпантин, многие умирали от голода, холода и болезней. Такая же участь постигла и родителей моей мамы, которые погибли. И мама осталась сиротой в два года.

Вернемся в далекие 1940-е… Все девочки работали на сборе хлопка-сырца и винограда, ведь получить образование в то время девочкам в Таджикистане было невозможно. Нашу маму, благодаря тому, что она умела шить и вышивать, в 16 лет взяли помощницей швеи, а потом – мастером-швеей в швейную артель «Таджикистон-Сурх». Она проработала там до 1948-го. Несмотря на свой юный возраст, она имела большой авторитет, и уже в 22 года была избрана депутатом Курган-Тюбинского городского Совета депутатов трудящихся Сталинабадской области Таджикской ССР. Именно там они и познакомились, когда папа пришел в ателье заказывать себе костюм…

В конце 1946 года родители поженились. Папа продолжил обучение в Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономическом институте, окончил его с отличием.

После окончания института родители по направлению переехали в Чимкент. Отец получил назначение: он стал заведующим Чимкентским районным финансовым отделом и проработал в этой должности до сентября 1951 года.

Потом он был отправлен на учебу в Финансовую академию Министерства финансов СССР.

В 1952 году отец получил назначение на должность управляющего городским отделением госбанка Чимкента и проработал в этой должности до 1958-го.

В 1958 году отца направили работать по линии Государственного банка СССР в Уральск. Родители жили там до 1970-го. В Уральске папа работал заместителем управляющего, потом управляющим Западно-Казахстанским Государственным банком.

В 1970 году родители вернулись в Чимкент. С этого времени и до самой пенсии отец работал управляющим заводским отделением Госбанка. Это отделение обслуживало все крупные промышленные предприятия города: Чимкентский свинцовый завод (ЧСЗ), Чимкентский завод прессов-автоматов (ЧЗПА), Чимкентский завод фосфорных солей (фосфорный) и других флагманов промышленности Казахстана, которых сегодня, увы, уже нет.

Мама работала в ателье индпошива одежды: была мастером-закройщиком, швеей мужской верхней одежды – это считалось высшим пилотажем в портновском деле.

За самоотверженный труд и добросовестную работу наш отец Макашев Абдусамат Басалкаевич был награжден многими государственными наградами. Многие из них не сохранились. Но сохранилась медаль «Ветеран труда», которой он был награжден от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1986 году. В те времена она считалась очень значимой наградой. В 1976-м был награжден медалью «Отличник Госбанковской системы СССР». Кроме этого, юбилейными медалями в ознаменование 100-летия В.И. Ленина, «50 лет Вооруженных сил СССР», а также 20-, 30-, 40-, 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Если бы мои родители были живы, чтобы я им сказала?

Я бы им сказала, что наш характер, мировоззрение, восприятие окружающего мира и отношение к людям заложили ВЫ! Нам нереально повезло с вами, причем не отдельно с папой или отдельно с мамой, а с этим сообществом, которое называется РОДИТЕЛИ. Мои родители были значимы не только сами по себе, но и прекрасно дополняли и поддерживали друг друга. Спасибо, что мы росли в обстановке доброты, уважения друг к другу, счастья и любви.

Мама научила нас быть независимыми, так как хотела уберечь от различных жизненных ситуаций, потому что сама рано познала трудности жизни. Научила нас бороться за семью и благополучие детей, научила быть добропорядочными, стойкими по жизни… А папа был нашей опорой и главным советчиком в стратегических вопросах.

Несмотря на то, что папа много времени отдавал работе, почти всегда очень занят, он был строгим и абсолютно добрым, заботливым и любящим отцом.

Калейдоскопом вспоминаются моменты детства… Когда мы с нетерпением ждали субботу и воскресенье, так как обязательно выезжали на природу. Зимой катались на лыжах и коньках, осенью выезжали в лес, и мама учила нас делать гербарии из листьев. Летом купались в Урале, он казался нам величественным, и проникались рассказами папы о храбром Чапаеве, который погиб в этой реке. Вообще, отец очень увлекался историей и географией, мог без устали рассказывать нам много интересного и того, чего не было в учебниках.

Родители нас часто водили в музеи изобразительного искусства. Папа прививал нам любовь к искусству и всегда говорил, что за каждой картиной стоит целая история. А когда это знаешь, ты не только смотришь, но и проникаешься, видишь больше, чем просто изображенный сюжет на полотне.

У нас в доме одним из первых в 60-е годы появилось пианино, и родители говорили, что девочки должны уметь играть на фортепиано. И мы, все три дочери, окончили музыкальную школу. Папа и мама любили петь, мама – казахские народные песни, а папа – военных лет. Вспоминается, как отец по утрам делал зарядку и пел любимую песню: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…» Уже потом я узнала, что эта песня написана на слова Добронравова, а музыку написала Пахмутова.

Сколько помню, родители жили в достатке. Не в роскоши, а именно – в достатке. При этом никогда в доме не было разговоров о деньгах. Папу огорчало, что в современном обществе пропагандируется не тяга к знаниям и трудолюбию, а праздность и невежество. Мы никогда не слышали дома грубости, а это и есть высокая культура и уважение.

Будучи пенсионерами, родители любили заниматься в огороде. И такого огорода, как у нас, не было ни у кого из соседей, родители выращивали все – от картошки до всех видов овощей и фруктов. И все это собирали, консервировали и раздавали нам, детям.

Папа и мама умерли в возрасте 83 лет. Прожили вместе 58 лет и воспитали четверых детей. Очень трепетно относились к внукам и всячески помогали в их воспитании. Мы гордимся своими родителями! Семья – это и есть СЧАСТЬЕ!

Любовь Макашева