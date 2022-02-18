Как помогают жертвам тирании в Шымкенте?

Сотни казахстанок страдают от бытового насилия. Но не все находят в себе силы уйти от своего мучителя? Почему? Причин много, говорят психологи.

От простого — некуда идти и не к кому обратиться до психологических расстройств, которые нужно прорабатывать с психологами. Не все готовы к этому, но есть и те, кто решил навсегда покончить с тем, что на них поднимают руку.

Аяулым 26 лет, в декабре прошлого года, молодая женщина с четырьмя детьми ушла от своего тирана-мужа. Первый раз мужчина поднял на нее руку еще в первый год жизни, вспоминает Аяулым. Побои девушка терпела пять долгих лет, говорит, хотела сохранить семью ради детей, а потом поняла что и сохранять нечего. Придать силу духа молодой маме помогли психологи.

«Мне посоветовали кризисный центр, я приехала сюда. Со мной сразу начали работать психологи. Я пришла в полной депрессии, не знала что делать, была очень подавлена, большое им спасибо, они помогли поднять самооценку, теперь я хочу устроиться на работу, терпеть насилие я больше не буду«, — говорит Аяулым.

Специалисты говорят, женщины терпят побои по нескольким причинам: опасаются общественного порицания — разговоров за спиной и недовольства родителей, зависят от мужа материально, им некуда идти и не к кому обратиться. В центре оказания специальных социальных услуг в Шымкенте говорят — поддержат каждую. Центр расчитан на 70 человек. Здесь жертва насилия может жить до шести месяцев, пока не оправится и не найдет работу. Женщины здесь живут, получают помощь психологов, социологов, юридическую помощь.

«Есть и дневной стационар, анонимно жертвы насилия могут обратиться и также получить помощь. Женщины боятся придать огласке свои проблемы, вынести сор из избы. Не всегда они окончательно уходят от своих мужей, в большинстве случаев, пожив у нас какое то время, они возвращаются, но с тиранами, предварительно, общаются психологи», — говорит Нуржан Асанов, руководитель.

Если исправить любителя поднимать руки не удается, и женщина хочет уйти, ей помогают с разводом и оформлением документов. Только в прошлом году в центре помощь специалистов получили 520 женщин. Сейчас здесь живут 20 человек — пятеро женщин и 15 их детей. Не все пришли сюда сами. Ляззат Жабагибаева — психолог ситуационного колл-центра. В день она принимает звонки как минимум от пяти женщин, которые подвергаются физическому насилию. Но не все готовы уйти, у некоторых срабатывает синдром жертвы, когда пожаловаться легче, чем взять ситуацию в свои руки.

«Это сложный диалог происходит, не каждая женщина воспринимает это как помощь, она скажет да да я поняла, но завтра они с мужем помирятся, и это будет продолжаться. Мы не можем никого заставить, мы советуем, даем номера кризисных центров», — говорит Ляззат Жабагибаева, психолог.

В таком случае женщине просто необходима помощь психолога. Специалисты говорят, уйти от тирана непросто. Но главное нужно понимать, что в такой сложной ситуации женщина не одна. Нужно взять себя в руки и обратиться за помощью к специалистам.