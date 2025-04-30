Битва с мошками за 643 миллиона проиграна?

В селе Отырарского района Туркестанской области — драма на свежем воздухе. Маленький герой в одиночку сражается с армией мошек. Без шансов, конечно.

Видео опубликовала журналист Гульмира Абыкай, а в комментариях — сотни «пострадавших» по всей стране.

Напомним: на борьбу с гнусом этой весной выделили 643 миллиона тенге. По отчётам — всё уничтожено. По факту — мошки об этом почему-то не в курсе. Судя по кадрам, они только начали наступление.

«Как детям ходить в школу? А туристам гулять вокруг Караван-сарая? Мошка застит всё!» — возмущаются жители и гости региона. Кто-то признаётся: стыдно перед иностранцами. Кто-то пишет, что дом теперь — единственное безопасное пространство.

А мошка — везде: Туркестан, Кызылорда, Мангыстау. География поражения — впечатляющая.

Зато у гнусов, похоже, всё по плану — ежегодно выделяются средства, но его, как и территорий поражения становится все больше.