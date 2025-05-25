Туркестан против мошек: как регион борется с нашествием насекомых

Вдоль Сырдарьи — от Туркестана до Отырара продолжается масштабная обработка против мошек. Ситуация достигла таких масштабов, что в регионе был создан специальный штаб. Против назойливых насекомых применяют и химию, и биологию — уверяют, что безопасно.

Село за селом — борьба с мошками охватила почти всё южное течение Сырдарьи. В зону особого внимания попали Туркестан, Арысь, Шардара, Сауран и Отырар. По данным акимата, для уничтожения личинок применяют химические и биологические препараты. И хотя звучит пугающе, уверяют: всё под контролем, экология не страдает.

Дозировку веществ рассчитывают с учётом уровня воды в реке и в Коксарайском водохранилище. Обработка стала чаще, а зоны покрытия — шире. Особенно усилили меры в очагах размножения мошек. Результат, по словам местных жителей, наконец, появился.

Хайрулла Аймырзаев, житель села Коксарай: «Мы даже чат создали «Мошкин штаб». Там все шесть деревень вдоль Сыры. Я уже три года отслеживаю. И если раньше эффекта почти не было, то сейчас — реально заметно. В этом году — большой прогресс».

По информации акимата, в сёлах в радиусе 20–50 километров от реки мошек практически не осталось. Каждое поселение обрабатывают индивидуально, ориентируясь на метеоусловия и миграцию насекомых. Работы ведут две специализированные компании при участии научной группы.

Жанадил Айтбеков, замруководителя управления энергетики и ЖКХ Туркестанской области: «В операциях задействовано 15 единиц техники, 9 лодок, более 20 специалистов. По биологической обработке — в этом году мы сократили расстояние между точками. А химическую ведём по 15 секторам, за каждым закреплён ответственный. Всё нужное в наличии».

Обработка продолжается уже месяц. Работы охватывают прибрежные районы Туркестана, Арыси, Шардару, Сауран и Отырар. Но даже несмотря на усилия, не все готовы признать победу.

Напомним, в конце апреля жители деревень вдоль Сырдарьи массово жаловались на мошек — из-за их нашествия люди боялись выходить из домов. Власти подтвердили: количество насекомых в этом сезоне действительно аномальное. Но теперь, по их словам, ситуация — под контролем.