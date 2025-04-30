Должник по алиментам лишился жилья в Шымкенте

В Шымкенте мужчина, задолжавший 30 миллионов тенге по алиментам, лишился своего жилья. Он был вынужден переоформить недвижимость на своих детей.

В целом в городе зарегистрировано свыше трёх тысяч должников, а общая сумма задолженности по алиментам превысила 4 миллиарда 384 миллиона тенге. Среди неплательщиков — около 300 женщин.

Пять лет назад жительница Шымкента Гулим развелась с мужем. Несмотря на решение суда об уплате алиментов, бывший супруг уклонялся от исполнения своих обязательств. За это время сумма долга превысила 5 миллионов тенге, что существенно повлияло на обеспечение потребностей детей. Вопрос взыскания задолженности решался с участием прокуратуры.

Гулим, мать двоих детей: “С момента развода прошло пять лет. По решению суда бывший супруг был обязан выплачивать алименты, однако он игнорировал свои обязательства. Его долг превысил 5 миллионов тенге. Судебные исполнители наложили ограничения, но он продолжал уклоняться от выплат. Благодаря поддержке прокуратуры Енбекшинского района долг был принудительно взыскан”.

В Шымкенте более трёх тысяч должников уклоняются от исполнения алиментных обязательств. Их совокупный долг достиг 4 миллиардов 384 миллионов тенге. Среди них — около 300 женщин. По данным прокуратуры, у одной из должниц сумма задолженности превысила 8,5 миллиона тенге.

Нурсултан Тургынов, начальник отдела прокуратуры Енбекшинского района: “На исполнении у судебных исполнителей Шымкента находится 13 625 исполнительных производств, из которых 281 — в отношении женщин. Общее количество должников по алиментам составляет 3 442 человека. Суммарная задолженность в городе превышает 4 миллиарда 384 миллиона тенге, из которых 192 миллиона приходится на женщин. Есть случаи, когда долг одной женщины достиг 8 миллионов 5 тысяч тенге.”

Неуплата алиментов напрямую влияет на качество жизни ребёнка и ограничивает его развитие. Ответственные органы напоминают: уклонение от выплат грозит не только ограничением свободы, но и уголовной ответственностью.

Нурсултан Тургынов, начальник отдела прокуратуры Енбекшинского района: “С начала года возбуждено 55 уголовных дел по статье 139 Уголовного кодекса. 42 дела уже переданы в суд, по 29 вынесены обвинительные приговоры. В семи случаях дела были прекращены в связи с полным погашением задолженности. В одном из случаев должник, задолжавший 7 миллионов 905 тысяч тенге, оплатил долг, и дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям”.

Для желающих устроиться на работу должников предусмотрено содействие через органы занятости. Однако, по словам прокуратуры, большинство борется не за выплаты, а ищет поводы для уклонения. Алименты — это не просто юридическая обязанность, это ответственность перед собственным ребёнком. Каждый украденный у детей тенге должен быть возвращён.