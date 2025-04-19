Когда в лексиконе нет слова «совесть»

Куда у вчерашних молодоженов деваются любовь, симпатия, уважение после трех-пяти лет брака? Куда улетучиваются очарование, восхищение друг другом, нежность? Почему, расставшись со своей опостылевшей половинкой, люди забывают об ответственности за плод своей вчерашней любви – о ребенке, а то и нескольких? Почему перестает волновать вопрос: как и на какие средства они будут жить? Речь идет об алиментах – финансовой поддержке детей из распавшейся семьи. Вопросы отнюдь не праздные.

Родители Шымкента задолжали алиментов на своих детей на сумму более 4 млрд тенге. Невероятно, но факт: в нашем городе более 13 тыс. родителей уклоняются от уплаты алиментов. Общая сумма долга перед собственными детьми превысила 4 млрд тенге.

Сейчас в Шымкенте насчитывается около 13 500 исполнительных производств по алиментам. Только с начала года возбуждено 50 уголовных дел, 38 из которых уже направлены в суд. Для сравнения: за весь 2024-й таких дел было всего восемь. Общая сумма долга – 4 млрд 300 млн тенге.

«Из 50 уголовных дел, возбужденных в этом году, 38 уже рассмотрены в суде, по 19 вынесены приговоры. Семь дел прекращены, так как должники погасили долги, вернув детям около 30 миллионов тенге. В работе остаются еще 11 дел», – рассказал помощник прокурора г. Шымкента Бауыржан Мырзалиев.

Тем, кто действительно хочет начать с чистого листа и исполнять родительский долг, помогают с трудоустройством. Для должников организованы специальные ярмарки вакансий, а это почти 1 500 рабочих мест с зарплатой от 85 до 500 тыс. тенге.

«В феврале и марте мы провели ярмарки вакансий. 26 должников уже нашли работу и начали платить алименты. Еще 42 зарегистрировались в центрах занятости, в ближайшее время их тоже трудоустроят», – пояснил Бауыржан Мырзалиев.

По данным прокуратуры, основная причина роста долгов – отсутствие официальной работы. Более 7 тыс. должников не трудоустроены. В таких случаях по закону алименты рассчитываются, исходя из средней зарплаты по стране – сейчас это 434 тыс. тенге.

Это не просто деньги – это недокормленные дети. Это мальчишки и девчонки, вынужденные ходить в обносках, не посещать кружки, секции, репетиторов. Это дети с запущенным кариесом, сколиозом, хроническими заболеваниями. Ну ведь очевидно, что все это – явное снижение качества их жизни, осложненное трудностями будущее.

А рядом с ними радуются жизни в полноценных семьях их сверстники, у которых успешные папы и мамы, счастливая налаженная жизнь.

Да, у этих задолжников по алиментам тоже есть право на хорошую жизнь, но… Сначала надо правильно расставить приоритеты. И в перечне твоих значимых задач и целей в жизни твои дети, их здоровье и благополучие должны стоять на первом месте.

Эти дети появились не по собственной воле, уж коль ты причастен к их появлению на свет, значит, будь добр, обеспечь их всем необходимым, а лучше хоть немного, но сверх того. Иначе ты – человек без совести.

Как же живется им, мужчинам и женщинам, забывшим о совести? А давайте посмотрим.

NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области сообщил о следующем факте.

Мать пятерых детей не выплачивала алименты семь лет и накопила долг в 1,4 млн. тенге. Ей пришлось передать дом в счет погашения долга. Выяснилось, что в собственности должника имеется благоустроенный дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства. В феврале по обоюдному соглашению сторон этот дом был передан в счет погашения алиментной задолженности. По достигнутому медиативному соглашению женщина обязалась впредь исправно выплачивать алименты.

На какие только ухищрения не идут задолжники горе-отцы и матери… Сайт Podrobno.uz рассказал, как в Ташкенте завершился розыск мужчины, который в течение года скрывался от уплаты алиментов. Найти его удалось в собственном доме – должник прятался в полости между двух стен. На алиментщика составлен протокол, суд приговорил его к 15 суткам ареста. После этого родственники горе-родителя решили погасить его долг в 54,5 млн сумов. Мужчина на год лишил себя нормальной жизни, что называется, в полный рост – лишь бы не платить деньги своим детям.

К счастью, есть и противоположные примеры. На том же сайте рассказывается об отце из Ташкента, который на днях досрочно выплатил алименты на содержание своего ребенка до достижения им совершеннолетия. Сумма выплаты составила 1,78 млрд сумов.

Нам не нужны рекорды. Нужны стабильность и человечное отношение к детям. Только и всего.

Фарида Шарафутдинова