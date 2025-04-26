Родные подозреваемого в стрельбе по замакиму Шымкента сделали заявление

Семья Ернара Жиембая, подозреваемого в стрельбе по заместителю акима Шымкента Руслану Берденову, выступила с официальным обращением, передает агентство Kazinform.

Отец Ернара Жиембая выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим инцидентом и обратился к общественности и СМИ.

— Для нас, как для родителей, случившееся стало настоящим шоком. Мы до сих пор не можем поверить, что наш сын Ернар оказался в центре такого страшного инцидента, — говорится в заявлении.

Семья Жиембая пожелала Руслану Берденову скорейшего и полного выздоровления, подчеркнув, что «искренне сожалеют» о случившемся.

Также отец Ернара призвал не делать поспешных выводов и дождаться объективного расследования:

— Мы верим, что следствие и суд учтут все обстоятельства дела.

Отдельно в заявлении подчеркивается просьба не вовлекать в ситуацию их сноху: «Она не имеет никакого отношения к этому инциденту, никогда не была знакома с Русланом Берденовым».

Напомним, 21 апреля возле здания акимата Шымкента произошло вооруженное нападение на заместителя акима города Руслана Берденова. Преступник открыл огонь из охотничьего ружья «Сайга-12», нанеся чиновнику огнестрельные ранения. Пострадавший был госпитализирован, перенес операцию и пришел в сознание.

По данным полиции, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.