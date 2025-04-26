Родом из Челкара

С интересом прочла в РАБАТе статью «Вкус Победы» о фронтовых поварах. И тоже вспомнила «своего» кашевара, участника Великой Отечественной войны. Звали его дядя Паша – Павел Григорьевич Крылов. Он жил по соседству с нашим домом в степном городке Челкар Актюбинской области на улице Ленина, 1а.

Добрый и скромный фронтовик, он работал в системе общепита… Тогда все жили по-простому, вся улица – одна семья. Родители были на работе, а дети слонялись сами по себе, занимались своими делами. Дядя Паша с супругой тетей Дусей (Евдокией Малининой) всегда привечали детей, баловали нехитрыми угощениями.

Помню, уже подростками накануне Дня Победы мы разговорились с ним и узнали, что он на войне служил поваром. Тогда мы, глупые, еще высказали ему: «Ну что же вы, дядя Паша, надо было воевать с винтовкой в руках, а не кашу варить…» А он в ответ: «Эх, вы думаете, что на войне с пустым брюхом много навоюешь?!» Наш дядя Паша дошел до Берлина…

В 1971 году, поступив в радиотехнический институт в Рязани, я уехала из Челкара. Высылала к праздникам дяде Паше бандерольки. А в 1974-м вся наша семья переехала в Чимкент, но душа оставалась в Челкаре, особенно у моей бабушки. Зная об этом, моя мама отвозила ее на все лето в Челкар, благо дом не продали. А дядя Паша воду из колонки моей бабусеньке носил, помогал по дому, палисадник поливал.

С годами, после ухода бабушки связь с Крыловыми ослабла. Сожалею, что не знаю года его кончины. Но помню и всякий раз молюсь, в том числе за упокой его души. Как и за упокой души моего дедушки – маминого дорогого отчима Ергаша Иржанова. Он не воевал, его оставили по брони на станции «Челкар», потому что он был железнодорожником. К слову, он и дядя Паша были большими друзьями.

В первый год войны через станцию «Челкар» Актюбинской железной дороги в сутки проходило до 50 поездов. На станции они заправлялись водой. Из военно-санитарных поездов выгружали тяжелораненых бойцов, которых тут же помещали в эвакогоспиталь, разместившийся в здании школы, которая переехала в клуб железнодорожников. А погибших бойцов хоронили в братской могиле на кладбище за линией.

Удивительным был наш городок Челкар, теперь он называется Шалкаром. Населения в нем было не больше 20 тысяч человек (сейчас – 28 тысяч). В годы Великой Отечественной войны из Челкара на фронт отправились 7 500 человек, из которых вернулись живыми около 1 800, 1 951 пропал без вести, а остальные пали на поле боя.

Челкар славится своей удивительной школой №5, в этом году ей исполнится 118 лет. Уникален и сад при учебном заведении, созданный усилиями одного из ее последних директоров Равилем Туюшевым.

Один из «бриллиантов в короне» Челкара – история о том, как в 1941-м 32 ученика школы №5 вместе с завучем-учителем математики Иваном Петровичем Матраховым добровольно ушли на войну. И ни один из них не вернулся, все погибли на фронтах Великой Отечественной. В память об их ратных подвигах во дворе школы установлен обелиск.

Среди выпускников школы есть Герой Советского Союза капитан Лепешкин Иван Михайлович, командир танкового батальона. Участник боев на озере Хасан в 1938 году. Погиб в 1943-м на Курской дуге в танковом сражении под Прохоровкой.

В годы моей учебы директором школы №5 (тогда она значилась под №439) был Иван Александрович Овдиенко, заслуженный учитель СССР. Он работал в этой должности с 1961-го по 1975 год. Тоже участник ВОВ. Был тяжело ранен и лечился в госпитале, который располагался в нашей же школе. После ранения работал учителем истории.

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Неоценимый вклад в Победу внес наш Казахстан. Из больших и маленьких городов, таких как Челкар, и аулов республики свыше миллиона людей ушли на войну. Сражались, отстаивали свободу Родины и покрыли себя неувядаемой славой.

Низкий поклон им и светлая память…

Асия Аюпова, дочь фронтовика