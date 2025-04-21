Вкус Победы

Недавно мы опубликовали статью о том, как Шымкент готовится ко Дню Победы. В числе запланированных мероприятий на 9 Мая значилось ТОЛЬКО ОДНО – проведение акции «Солдатская каша» в городском парке Абая… Как говорится, без комментариев.

Очень надеюсь, что ближе к знаменательной дате этот перечень станет все-таки более весомым. Итак, «Солдатская каша». Тоже нерядовое понятие на войне. Ведь, как говорил прусский король Фридрих II, армия марширует на брюхе. Предлагаю посвятить этой теме – фронтовым поварам – наш сегодняшний разговор.

Повара на войне

Одна моя юная знакомая очень удивилась, когда узнала, что, «оказывается», повара времен Великой Отечественной войны – это тоже бойцы, тоже участники ВОВ. «Как бойцы?! Они же все время были на кухне! Они же не стреляли, не рисковали своей жизнью», – не унималась она.

Естественно, они бойцы. Они кашеварили, отвечали за боеготовность воинов, их способность сражаться. Причем готовить еду им приходилось из того, что выделяло фронтовое командование, а в непредвиденных ситуациях, коими была полна суровая действительность, готовили еду даже из того, чего не было. Сами охотились: ставили силки, капканы, сети. Ловили рыбу, валили кабанов, лосей, стреляли зайцев…

А если завязывался нешуточный бой, то, отложив поварешку, фронтовой кашевар брал в руки оружие и сражался с врагом наравне с другими солдатами.

И в мирное время профессия повара считается нелегкой. А уж в полевых условиях это архисложная работа. В ней немало составляющих.

Судите сами. Чтобы приготовить ту же кашу, нужна надежная кухонная утварь – котлы, чаны, титаны, термосы. Еще понадобятся сухие дрова, чистая вода, сало, масло, соль, крупы. В идеале – мясо. Но лучше тушенка – тогда блюдо быстрее приготовится. И готовили еду зачастую не в отдельных помещениях, а под навесом. Под обстрелом противника.

Мало приготовить кашу, так ее еще надо доставить бойцам: на передовую, в окоп, землянку, блиндаж, какое-то укрытие. Ведь не зря говорят: «Война войной, а обед по расписанию». Голодный боец – это не боец, на пустой желудок много не навоюешь.

Так на чем доставляли кашу бойцам? На подводах, на грузовике, в крайнем случае на своем горбу в походных термосах.

«Щи да каша – пища наша!»

Знаете, какие блюда были самыми любимыми у солдат на фронте? Это кулеш (жидкая каша с мясом – блюдо славянской кухни), борщ, щи, тушеный картофель и гречка с мясом по праздникам.

И все же самой популярной была каша. А если в нее добавляли шкварки – сильно зажаренные кусочки свиного или бараньего сала, то это была уже не просто каша, а «пища богов».

Рацион, или Еда – как оружие

Каким был рацион воина Великой Отечественной войны? Нормы суточного довольствия личного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии были введены специальным постановлением Государственного комитета обороны от 12 сентября 1941 года (22 сентября 1941 года был издан соответствующий приказ наркома обороны). Согласно этому постановлению они различались в зависимости от той категории, к которой относился военнослужащий. Категорий было четыре: боевые, тыловые…

Нам интересно посмотреть на первую. Первая категория (норма №1) –красноармейцы и начальствующий состав боевых частей действующей армии, боевые части и соединения второго эшелона: 800-900 г ржаного хлеба, 150 г мяса, 140 г разных круп, 100 г рыбы, 30 г животных жиров, 35 г сахара, 500 г картофеля, 320 г овощей, 30 г соли. Калорийность пайка составляла зимой 547 калорий, летом – 357.

Повторю, это норма суточного довольствия. Она предполагала, что с таким рационом солдат был готов к бою.

Второй после командира

Да, поваров по негласному правилу признавали «вторыми после командира». По возможности их оберегали, потому что, случись что с ними, бойцы остались бы голодными.

Владения, вотчина фронтового кашевара –полевая кухня. Как правило, это была «душа» части. Здесь бойцы не только ели пищу, но и отогревались, отдыхали душой, общались, читали письма из дома и писали ответные.

Рабочий день повара начинался засветло, а заканчивался затемно. И все потому, что бойцам было положено как минимум двухразовое горячее питание – утром и вечером. Считалось, что световой день солдат проживал на хлебе и консервах.

Фронтовая еда была максимально незатейливой по своему составу, можно сказать, примитивной. Главное требование к ней – быть сытной. Для этого зачастую к крупам добавляли овощи, сало, жир, травы – все, что было съестного под рукой.

Рацион питания солдат на фронте, конечно же, отличался от того, что они ели в мирное время. Но все-таки не слишком. Каши да похлебки преобладали в меню любой советской семьи довоенного времени.

Был такой замечательный поэт-фронтовик Борис Слуцкий. В автобиографическом цикле «Записки о войне» он написал: «Менее высокий жизненный стандарт довоенной жизни помог, а не повредил нашему страстотерпчеству… Мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр и конфеты».

Дело важное

В повара на фронте прежде всего шли люди с опытом кашеваров на гражданке. Как выяснилось, в начале войны были организованы 30-дневные курсы поваров. По завершении этих курсов повар, как специалист войскового питания, обязан был знать технику кулинарной обработки и приготовления блюд, а также основы товароведения продуктов.

Работник пищеблока должен был знать санитарно-гигиенические требования при приготовлении и хранении готовой пищи. А кроме них, еще правила эксплуатации кухонного оборудования, приемы бережного обращения с инвентарем и посудой, нормы расхода продуктов на человека и режима тепловой обработки.

Именно повар нес материальную ответственность за продукты, инвентарь, оборудование, а также отвечал за здоровье бойцов, контролируя качество приготовленной для них еды.

Герой Иван Середа

Повара на фронте иногда попадали в такие переплеты, о которых до сих пор ходят легенды! Об одном из таких случаев я вам расскажу, вдруг вы еще не слышали. «Википедия» мне в помощь…

Итак, представьте: август 1941 года. Самое начало войны. На территории Латвии в районе города Даугавпилс фронтовой повар Иван Середа готовил обед для красноармейцев. В это время он увидел немецкий танк, двигавшийся в сторону полевой кухни. Будучи вооружен только винтовкой и топором, Иван Середа укрылся за кухней. Танк, подъехав к кухне, остановился, а экипаж стал вылезать из него.

В этот момент Середа выскочил из-за кухни и бросился к танку. Экипаж немедленно укрылся в танке, а Иван запрыгнул на броню. Когда танкисты открыли огонь из танкового пулемета, Середа ударами топора согнул ствол танка, а затем куском брезента закрыл смотровые щели бронемашины. Далее он начал стучать обухом топора по броне, при этом выкрикивая приказы красноармейцам (которых на самом деле рядом не было) забрасывать танк гранатами. Экипаж танка сдался. А Иван Середа под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки. Когда подоспели бойцы стрелкового подразделения, они увидели танк и четырех связанных немецких танкистов. По оценке командира 21-го механизированного корпуса генерал-майора Д. Лелюшенко, «своим отважным поступком он показал исключительный пример героизма».

На этом подвиги повара Середы не закончились. В дальнейшем красноармеец Иван Середа отличился в разведке в тылу противника: подполз к немецкому танку и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил убитого пулеметчика и метким огнем уничтожил 20 немецких мотоциклистов. Их разведгруппа отбилась от наседавших немецких солдат и вернулась в свое подразделение с трофеями и тремя пленными.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза красноармейцу Середе И.П.» от 31 августа 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» Иван Середа удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награду Герою вручили в октябре 1941 года на Северо-Западном фронте. По воспоминаниям однополчан, топор Середы хранился в части как боевая реликвия.

В 1945 году в звании старшего лейтенанта он был уволен в запас. Работал председателем сельского совета в селе Александровка Донецкой области. Умер 18 ноября 1950 года.

Второй Герой

Вторым Героем СССР стал Никифор Самсонович Афанасьев. Повар стрелкового батальона, начавший службу на Западном фронте.

Весной 1942 года по личной просьбе его перевели в группу снайперов. К концу войны он лично уничтожил более 200 солдат и офицеров противника, создав в полку настоящую снайперскую школу.

Ошпаз Файзиев

В последнее время «подсела» на повести и рассказы Бауыржана Момышулы и книги-воспоминания о нем. И уже трижды в них мне встретилась фамилия фронтового повара Джана Файзиева, соратника Б. Момышулы. Первый раз – в повести «За нами Москва».

Вот фрагмент из нее: «…В помещении, освещенном несколькими свечами, сидят дежурные телефонисты. Наш повар Файзиев в передней стряпает ужин…» И далее: «…Танк не подавал признаков жизни, когда мы вернулись в дом, из которого минут двадцать-тридцать назад бежали в смертельном испуге. В доме сидел наш повар Джан Файзиев. Он мурлыкал себе под нос какую-то узбекскую мелодию и массивным бухарским ножом рубил мясо на мелкие куски. Степанов первым обнаружил его и воскликнул:

– Джан, вы здесь? Что вы здесь делаете?

Файзиев плохо владел русским языком. В фартуке и с ножом в руке, он вытянулся перед Степановым и начал докладывать:

– Я, товарищ командир, обед делает. Обед хороший, мостова буйдет.

…Видимо, Джану стоило больших трудов так долго говорить на русском языке, и, когда вошел Рахимов, он бросился на колени и, сложив руки на груди, воскликнул:

– Ва, акажан! Булар нема деп турыпты ю?..

– Санга ни бульды? Ишляй бар аухатларынды!

– Хуп, акажан!

… Рахимов был кумиром Джана. Никто из нас не знал хорошо мягкого и благозвучного узбекского языка, а Рахимов им владел в совершенстве, знал обычаи и тонкости кулинарного искусства этого народа. С Джаном он разговаривал только на узбекском языке, давая ему указания, как перчить, как солить, как рубить мясо. Мы ели и хвалили приготовленную Джаном еду, а Рахимов всегда делал ему замечания на «кухонном» жаргоне. Джан оправдывался перед ним, ссылаясь на плохое качество продуктов, кухонной утвари, даже на недостаток дров и воды. В дни затишья Рахимов «висел» над котлом Джана, как старший повар…»

Фронтовое братство

Более подробно о поваре батальона Файзиеве рассказывается в книге «Светлые дни», написанной снохой Б. Момышулы Зейнеп Ахметовой.

Она пишет: «Утром, когда мы только сели за завтрак, приехал Джан аке из города Таласа. На фронте он был поваром при штабе. Это был красивый пожилой узбек, настоящее его имя – Джамбул Фаайзиев, а ата (Момышулы – ред.) называл друга «Джан» и «Джан аке»…»; «…При встрече они обнялись и долго стояли, не говоря ни слова, будто боялись потерять друг друга».

«У Джан аке в Алма-Ате обычно не было никаких дел, но когда он начинал сильно тосковать по другу, то, недолго думая, собирался в дорогу. Каждый раз, когда у нас появлялся Джан аке, ата торжественно объявлял: «Ну, дочка, передавай свое казанное хозяйство Джану. Давно, однако, я не пробовал пищу, приготовленную его руками».

Все ждали от Джан аке его изумительного плова. В помощники к нему было бессмысленно набиваться – он все делал сам».

Зейнеп Ахметова пишет далее: «Самое интересное было то, что все продукты для плова Джан аке привозил с собой из далекого дома. Он даже не смотрел на наш магазинный мелкий рис – доставал из мешка свой. Неизвестно, где он его брал: каждое зернышко светилось, словно крупный жемчуг.

Затем он вынимал из торбы огромную курицу, желтую, казалось, насквозь пропитанную янтарным жиром. Потом появлялся лиловый изюм величиной с фалангу пальца. Затем извлекалась айва и, наконец, оранжевая сочная морковь.

Все эти продукты Джан аке не ленился везти за тысячу километров из самой Киргизии.

На плов Файзиева приглашали всех их боевых товарищей, живших в Алма-Ате, включая писателя Дмитрия Снегина…

Однажды после такого застолья Дмитрий Снегин поблагодарил его: «Джан, пожалуйста, приходите и к нам. Плов был очень вкусный, спасибо!»

Джан аке расцвел, прижал обе руки к груди и принялся кланяться, благодарить за добрые слова:

– И вам спасибо! И вам спасибо, Дмитрий Федорович!

– Эй, Джан! – расхохотался ата. – Ты эту свою привычку с сорок первого года не можешь оставить. Когда однажды генерал Панфилов приехал в батальон, попал прямо к плову. Ел руками, пил чай, а уезжая, поблагодарил Джана за вкусный обед. Так этот узбек вместо того, чтобы честь отдать генералу, принялся вот также по-восточному, руки к сердцу прикладывать да поклоны бить. Забыл, что он боец Красной армии. Да мало того, стал еще звать командира дивизии в штаб батальона, как к себе домой».

Друг-хозяин

Зейнеп Ахметова восхищалась дружбой Момышулы и Джан аке. И не скрывала своего удивления.

С одной стороны – совсем простой человек, не имеющий никакого образования, ошпаз (повар), а с другой – ее свекор, прославленный командир с высшим военным образованием, известный писатель. Но их общение могло длиться ночи напролет, они искренне интересовались жизнью друг друга, часами вспоминали о боевых буднях, соратниках.

Зейнеп Ахметова пишет: «Однажды на кухне слово за слово мы разговорились с Джан аке.

– У меня, дочка, шестеро детей, я женился уже после войны. Дети выучились, выросли, все встали на ноги. И все это благодаря твоему свекру, его поддержке и заботе. Почему? Да потому, что в огне и в смерти взял он меня под свое крыло, потому я и остался жив. До самой своей смерти, пока живу под солнцем, буду чувствовать себя обязанным ему…

Некоторые, возвращаясь с войны, тащили с собой разные трофеи, вещи, посуду, даже драгоценности. А ваш отец сказал мне: «Джан, ничего не бери из разрушенного дома, пусть этот дом сам в этом виноват. На чужой беде счастья не построишь. Даже нитки не бери, слышишь?! Вернешься домой с победой, займешься мирным и честным трудом, тогда все придет само собой. Ты женишься, создашь хорошую семью, будут у тебя дети, и будешь жить счастливо».

Эти слова моего командира сбылись, дочка, все вышло так, как он говорил. Живем мы лучше одних, похуже других, но едим плоды своего честного труда, радуемся детям.

Мой командир, хоть и безбожник, но его слова часто бывают пророческими. И еще я знаю: если он кого-то благословит, то выпадут тому человеку счастье и удача».

А еще Джан аке говорил, что в Таласе многие не верили, что он знаком с Бауыржаном Момышулы: «Никто не верит, особенно казахи и киргизы. Они говорят: «Даже мы не видели Момышулы, откуда же такое счастье тебе, узбеку, выпало?» Шутят, конечно, и дразнят, но завидуют, я же вижу.

А однажды командир сам приехал ко мне погостить, меня повидать. Вот тогда начался хадж к моему дому. Увидеть моего командира шли и простые люди, и руководители города с почтением заглядывали в мою калитку, чтобы услышать его голос и пожать ему руку», – похвастался старый узбек».

Трижды в год – к Новому году, на 23 февраля и к 9 Мая Момышулы всегда высылал Джан аке деньги с припиской: «Купи детям к празднику подарки от меня».

Вместо эпилога

Разумеется, труд фронтовых поваров не остался незамеченным. 8 июля 1943 года в СССР был учрежден нагрудный знак «Отличный повар». Им награждались рядовой и младший начальствующий состав службы продовольственного снабжения Красной армии.

В соответствии со статусом нагрудным знаком награждались лица, систематически показывающие высокие образцы:

– отличного приготовления вкусной и разнообразной пищи в боевой обстановке;

– равномерной раздачи пищи бойцам по полной норме;

– быстрой доставки горячей пищи и чая бойцам;

– бережного содержания в боевой обстановке походной кухни, кухонного инвентаря и принадлежностей;

– быстрого устройства полевых очагов и приготовления на них пищи;

– использования местных источников витаминов и зелени;

– тщательной маскировки походных кухонь и полевых очагов;

– соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, соблюдения личной гигиены.

Правом награждения знаком обладали командиры полков и соединений, начальники отделов продовольственного снабжения армии, начальники управлений продовольственного снабжения фронтов и военных округов и начальник Главного управления продовольственного снабжения Красной армии.

Награждение фиксировалось приказом по части с занесением сведений о награждении в красноармейскую книжку. Неформально в частях выдавались неофициальные удостоверения к знаку в связи с тем, что патрули требовали документы на право ношения той или иной награды.

Знак был упразднен 17 апреля 1957 года приказом министра обороны СССР маршала Г.К. Жукова.

Всего знаком «Отличный повар» были награждены около 33 тыс. человек.

Благодарим всех поваров Великой Отечественной войны за их самоотверженный труд. В том числе и благодаря им страна в мае 1945 года одержала победу.

Фарида Шарафутдинова