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В Туркестанской области успешно протестировали экологичное средство от саранчи

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Редактор Юлия Машковская
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Фото министерства сельского хозяйства РК

В Туркестанской области успешно испытали новый биопрепарат против мароккской саранчи, разработанный учеными Казахстана и Китая.

Средство создано на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae и может стать экологичной альтернативой химическим инсектицидам.

Полевые испытания прошли на пастбищах Казыгуртского ра

йона в рамках международного проекта по борьбе с саранчой в приграничных очагах размножения. Исследования подтвердили высокую эффективность препарата и его безопасность для окружающей среды.

Ученые планируют продолжить испытания в разных климатических зонах Казахстана и подготовить рекомендации по внедрению технологии в систему мониторинга и контроля вредителей.

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