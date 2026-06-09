В Туркестанской области успешно протестировали экологичное средство от саранчи

В Туркестанской области успешно испытали новый биопрепарат против мароккской саранчи, разработанный учеными Казахстана и Китая.

Средство создано на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae и может стать экологичной альтернативой химическим инсектицидам.

Полевые испытания прошли на пастбищах Казыгуртского ра

йона в рамках международного проекта по борьбе с саранчой в приграничных очагах размножения. Исследования подтвердили высокую эффективность препарата и его безопасность для окружающей среды.

Ученые планируют продолжить испытания в разных климатических зонах Казахстана и подготовить рекомендации по внедрению технологии в систему мониторинга и контроля вредителей.