В Казахстане усилят контроль за владельцами платежных карт

«Под лупу» могут попасть казахстанцы, имеющие пять и более платежных карт в одном или нескольких банках. Еще одна категория — клиенты, не использующие банковские счета для оплаты комуслуг, налогов и других обязательных платежей. Под особым контролем также окажутся граждане в возрасте от 14 до 25 лет, которые не имеют официального дохода или выплат из ЕНПФ, но при этом регулярно получают крупные суммы. Особенно, если средства поступают не от родственников или из-за рубежа.

В агентстве по регулированию финансового рынка пояснили, что эти меры направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, кибермошенничеством, нелегальной игорной деятельностью и другими преступлениями.

Олжас Рамазанов, начальник управления внешних коммуникаций АРРФР: «В дроперские схемы зачастую вовлекаются молодые люди в возрасте до 21 года, которые вовлекаются в предложения о легком заработке могут передать данные своих банковских карточках или счетах мошенникам».

Если постановление примут, банки будут обязаны в режиме 24/7 передавать данные о подозрительных операциях в антифрод-центр и вести базы инцидентов с признаками мошенничества. Для большей эффективности предлагается задействовать искусственный интеллект. Эти меры направлены на повышение безопасности и снижение числа преступлений в банковском секторе.

Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE»: «Мировая практика, контроль по противодействию финансовых нелегальных средств, которые связаны с финансированием экстремизма, терроризма, наркопреступности. Второй момент — это защищает права потребителя, уже банки не будут необдуманно выдавать займы, будут мониторить».

Однако не все эксперты поддерживают нововведения. Опасения вызывают сохранение банковской тайны и возможная коррупционная составляющая при принятии решений о блокировке счетов. Юристы отмечают, что ограничения не должны ущемлять права граждан. А чтобы эффективней бороться с мошенничеством, нужно повышать профессионализм правоохранительных органов.

Евгений Яворский, адвокат: «Представьте, каждый непрофессионал в сфере своего понимания будет предполагать: здесь есть мошенничество. Это что такое, это что за бред? Куда мы идем? Давайте наладим нормальную работу тех государственных органов, которые должны расследовать мошенничество, найти здесь профессионалов».

Дополнительный контроль коснется и нерезидентов Казахстана. При открытии счета банк будет проверять документы, подтверждающие законность их пребывания, и в течение трех месяцев мониторить финансовые операции на соответствие заявленным целям. Однако эксперты предупреждают, что подобное ужесточение правил может снизить привлекательность Казахстана для инвесторов.