В Шымкенте презентовали уникальную книгу

В Шымкенте презентовали уникальное издание — книгу «Памятники истории и культуры города Шымкент». Презентация приурочена ко Дню охраны памятников и исторических мест. На мероприятие собрались ведущие археологи, архитекторы и реставраторы со всей страны.

Сборник представляет собой научный труд, в котором собраны актуальные данные об историко-культурных объектах юга Казахстана. Презентация прошла в рамках Национального дня книги.

Жандос Керимулы, директор ГККП «Объединение городских музеев Шымкента»: «Можно сказать, что это наш профессиональный праздник. И мероприятие организовано в его рамках. А также приурочено к презентации сборника “Памятники истории и культуры города Шымкент”, изданного в 2024 году».

Участники встречи обсудили вопросы восстановления обнаруженного храма на территории историко-культурного комплекса, сохранения памятников и развития туристического потенциала региона.

Сейдалы Дуйсебаев, заведующий отделом ГККП «Объединение городских музеев Шымкента»: «С тех пор, как Шымкент стал мегаполисом, не выходило ни одной такой широкой и глубокой работы. Последний сборник был опубликован в 1993 году. С тех пор многое изменилось. В новое издание вошло около 30 новых объектов. Некоторые памятники из прежнего списка, к сожалению, уже утрачены».

Сегодня в Шымкенте на государственном учете состоит 191 объект историко-культурного наследия. Среди них — 70 археологических памятников, 9 архитектурных, 3 священных объекта и 109 произведений монументального искусства. В 2024 году на их инвентаризацию и постановку на государственную охрану из местного бюджета выделено 29 миллионов тенге.