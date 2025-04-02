В Шымкенте ввели новые правила посещения дендропарка

С пяти утра и до часу ночи: в дендропарке продлены часы работы и установлен бесплатный вход для школьников и пенсионеров.

Шымкентский государственный дендрологический парк имени А. Аскарова меняет правила посещения: входной билет будет стоить 100 тенге, при этом для целой категории граждан вход будет бесплатным, а время работы парка значительно увеличится.

Теперь дендропарк будет открыт с 05:00 утра до 01:00 ночи, что позволит горожанам наслаждаться природой в удобное время. А ранние пташки и любители вечерних прогулок смогут посещать парк бесплатно: с 05:00 до 07:00 утра и с 23:00 до 01:00 ночи вход будет свободным.

Кому вход всегда бесплатный?

Для ряда категорий граждан вход останется бесплатным в любое время. В их числе:

✅ пенсионеры,

✅ люди с инвалидностью,

✅ ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий,

✅ трудовые ветераны,

✅ многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»,

✅ школьники.

Новые правила вступят в силу с 3 апреля.