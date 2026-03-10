Токаев заслушал отчёт акима Туркестанской области о развитии региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. В ходе встречи президент заслушал отчёт о социально-экономическом развитии региона и планах на предстоящий период.

По словам главы области, в регионе сохраняется положительная динамика экономического роста.

«Рост экономики Туркестанской области составил 113,9%», — сообщил Нуралхан Кушеров.

Он также отметил, что налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге.

Аким доложил о привлечении инвестиций.

«В 2025 году в экономику области привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге составляют частные вложения. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов», — сказал Нуралхан Кушеров.

По его информации, в прошлом году в регионе реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге. Благодаря этому создано более 8 тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время в области функционирует 21 индустриальная зона. Кроме того, на территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на общую сумму 315 млрд тенге.

Отдельно аким остановился на развитии сельского хозяйства.

«В регионе формируются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. После их полного запуска к 2027 году объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге», — отметил Нуралхан Кушеров.

Также глава области сообщил о положительной динамике в социальной сфере. За последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось вдвое. Мерами занятости охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%.

Кроме того, аким доложил о строительстве новых объектов образования, здравоохранения и культуры, развитии дорожной инфраструктуры, газификации и обеспечении населённых пунктов питьевой водой.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности.

Президент также подчеркнул необходимость уделять особое внимание повышению качества жизни населения, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры региона.