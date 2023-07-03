В Шымкенте строят питомник стоимостью 800 млн тенге

В Шымкенте началось строительство нового питомника. Проект чиновники оценивают в 800 миллионов тенге.

Отлов для бездомных животных расположится в микрорайоне Актас, на территории около одного гектара. По плану, там будет лаборатория, карантин-комната, помещения для стерилизации и кастрации животных. Помимо этого подрядчики обещают построить отдельные павильоны для кошек и собак. Строительство объекта рассчитано на полтора года. Но чиновники обещают, часть помещений сдадут до конца этого года.

Мадияр Байымбетов, руководитель управления строительства г. Шымкента:

«На территории нового питомника будут несколько зданий. В особенности будут отдельные здания для кошек и собак. Для кошек мы подготовили 200 мест, для собак 300, в общей сложности мы сдадим 300 мест в этом году. Остальную часть отлова сдадим в следующем году».

Питомник временного содержания в Шымкенте не раз подвергался критике зоозащитников и активистов. Чиновники оправдывались, мол, здание арендованное. После очередного скандала, заключен договор с подрядной организацией ТОО «КДСМ». По данным управления строительства, подрядчики опытные — ранее занимались строительством крупных объектов в Шымкенте.

Мадияр Байымбетов, руководитель управления строительства г. Шымкента:

«Подрядная организация КДСМ, они достаточно опытные. В этом году они израсходуют около 400 млн-ов тенге из 800 млн. Ранее они строили в Шымкенте крупные объекты: среди них есть библиотека Отырар.