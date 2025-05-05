В Шымкенте прошла книжная выставка «Слава героев вечна!»

В городской юношеской библиотеке Шымкента состоялась книжная выставка «Слава героев вечна!», посвященная 80-летию Победы.

Цель мероприятия — воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, популяризация таких качеств, как мужество, патриотизм и национальное самосознание, проявленных героями-батырами, а также сохранение в памяти потомков подвига казахстанских воинов и тружеников тыла, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие ученики средней школы №40 имени Алпамыс батыра, IT-лицея №7 имени К. Спатаева, а также студенты колледжа новых технологий имени М. Өтебаева.

В ходе мероприятия молодежи рассказали об истории Великой Отечественной войны, подробно осветили значимую роль и вклад казахстанцев на фронте.

Кроме того, для воспитания молодого поколения и сохранения исторической памяти участники обсудили наследие казахстанских героев-фронтовиков, их труды, книги и наставления, направленные на сохранение памяти об их подвигах.

Также были организованы тематические мероприятия, приуроченные к 115-летию прославленного полководца, «Народного героя» Бауыржана Момышулы, 105-летию Героя Советского Союза Толегена Токтарова и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.