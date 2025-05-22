В Шымкенте заменят 5% деревьев, не прижившихся после масштабного озеленения

В Абайском районе Шымкента из более чем 7 тысяч деревьев, высаженных на продолжении улицы Аль-Фараби, около 5 % не прижились. Как сообщили в акимате мегаполиса, все засохшие саженцы будут заменены этой осенью.

В 2024 году работы по озеленению Абайского района выполнял подрядчик — ТОО «AIKHAB PARTNERS». В рамках работ была установлена автоматизированная система полива протяжённостью 7,5 километра.

В целом было озеленено 140 тысяч квадратных метров территории, высажено более 7000 деревьев. При этом успешно прижились 95 % молодых деревьев.

Это, по словам специалистов, соответствует нормативам и считается хорошим показателем для городских насаждений.

«Работы выполнены с соблюдением всех агротехнических требований. Осеннюю замену засохших саженцев проведет подрядчик в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в Управлении развития комфортной городской среды.

Сейчас участок готовится к передаче на баланс коммунального предприятия Абайского района для дальнейшего обслуживания.

На благоустройство территории в прошлом году было выделено более миллиарда тенге из городского бюджета — средства направили на посадку девяти тысяч деревьев и кустарников, устройство поливочной системы и бурение скважин. В акимате утверждают: ситуация под контролем.

Жарылкасын Машбек, заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды: «Мы работаем над тем, чтобы спасти деревья — обеспечиваем их витаминами, создаём благоприятные условия. Если это не даст результата, погибшие саженцы будут заменены в рамках гарантийного срока. Подрядная организация несёт за это ответственность. Со своей стороны мы продолжаем вести учёт и мониторинг».