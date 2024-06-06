Сергей Кондратенко: Противодействие отмыванию денег (AML) и Знай Своего Клиента (KYC)

Согласно UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ежегодно отмывается сумма средств в объеме от 2 до 5% мирового ВВП (800 млн долларов – 2 триллионов долларов США). Так как отмывание денег – это преступление, которое носит скрытый характер, то посчитать более точно не является возможным.

Это наносит большой урон мировой экономике и системе мировой безопасности в целом. По этой причине ежегодно ужесточаются правила и требования финансового контроля, мониторинга, проверок.

Для того, чтобы сбалансировать систему, и противостоять финансовым правонарушениям и незаконным финансовым операциям, применяются процедуры AML (Противодействие отмыванию денег) и KYC (Знай своего клиента).

Эксперт в области финансовых технологий Сергей Кондратенко отмечает, что AML является юридически признанными правилами по предотвращению отмывания денег. KYC – это компонент AML, суть которого в проверке клиентов, их идентификации.

Сергей Кондратенко: Что такое AML и KYC? В чём разница? Почему «Screening» (“Скрининг”) важная составляющая?

Часто понятия AML и KYC используют вместе. У них одна цель – минимизировать незаконные финансовые действия. Однако KYC – это более узкий по своим задачам процесс.

– Процедура KYC осуществляется в самом начале финансовых взаимоотношений, и является обязательной для финансовых учреждений. Здесь речь идет больше о понимании клиента, отмечает Сергей Кондратенко.

Проверка KYC состоит из сбора основной информации о клиенте, проверки документов, электронной проверки личности, сверки со списками санкций, понимания целей операций клиента и постоянного мониторинга. Проверка персональных данных может повторяться в случае их изменения либо появления заметных отклонений в финансовой активности клиента.

Процедуры AML являются более комплексными. Она включает в себя как KYC, так и более широкий уровень проверок AML и нормативные требования ко всем процедурам. Также процедуры AML предусматривают подачу SAR – отчет о подозрительной деятельности в случае ее выявления.

В отличие от KYC процедуры AML – это непрерывный процесс. Если задача KYC – идентифицировать клиента на начальном этапе, допустить или не допустить его финансовую активность, то задача AML в целом – предотвратить нарушения на всем отрезке финансовой деятельности клиента.

Значимую роль в этом играет AML проверка (скрининг). Проверка проводится непрерывно, от персональных данных до транзакций и финансовой активности каждого отдельного клиента. Ее цель выявлять потенциально опасные финансовые активности, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, мошенничеством, отмыванием денег, и предотвращать подобные финансовые правонарушения.

— Все финансовые организации, подвергающиеся риску отмывания денег, обязаны иметь и использовать систему AML, осуществлять AML проверку (скрининг) клиентов и их финансовых операций. В противном случае контролирующие органы имеют полное право наказать их штрафами и санкциями, – обращает внимание Сергей Кондратенко.

Screening: технологии и инструменты – Сергей Кондратенко

– AML Screening в целом проводится в автоматическом режиме. Это целостная технологическая система, которая предусматривает программную автоматизацию с доступом к различным базам данных, – комментирует Сергей Кондратенко.

Система сравнивает текущую активность каждого отдельного клиента с предыдущим уровнем финансовой активности, вносит постоянные изменения в риск-профиль, проверяет персональные данные, и характер транзакций, оповещает об операциях, которые могут быть частью финансовых преступлений, осуществляет непрерывную проверку по доступным базам данных и спискам наблюдения:

Санкционные списки

Sanction screening – это сравнение личных данных клиента с данными, указанными в санкционных списках, которые публикуют правительства или международные организации. В санкционных списках содержится информация о физических лицах, компаниях или организациях, которые находятся под действием санкций. При обнаружении совпадений счет клиента блокируются, а транзакции заморожавиются .

Списки наблюдения за политически значимыми лицами (PEP)

Политики, чиновники, госслужащие, которые занимают значимые должности, подвержены высоким коррупционным рискам. Это является сигналом для предприятий, финансовых организаций о наличии рисков незаконных финансовых операций, отмывания денег. При выявлении таких клиентов, осуществляется более тщательная проверка и дальнейший мониторинг их финансовой активности.

Списки террористов

Такая база данных содержит информацию о физических и юридических лицах, которые причастны к терроризму, финансированию терроризма, Проверка по этому списку наблюдения дает возможность своевременно предотвратить финансирование терроризма посредством блокирования транзакций, замораживания счета клиента и оповещения органов власти.

Скрининг негатива в СМИ

Скрининг негативных упоминаний в СМИ помогает выявить потенциальные риски отмывания денег и незаконной финансовой деятельности. К примеру, о потенциальном клиенте финансовой организации распространяется информация в СМИ о мошенничестве. Если информация достоверная, то это прямо влияет на риск-профиль такого клиента.

Также скрининг негатива в СМИ сопровождается сложностями. Во-первых, это большие объемы информации, которые сложно оперативно обрабатывать. Во-вторых, сложности вызывает проверка на достоверность и объективная оценка негативной информации в СМИ, оценка характера сообщений. На оценку влияет авторитетность источника, авторитетность автора, референсы на прямые источники негатива, которые цитируются в каждой отдельной публикации. Автоматизированная система не всегда способна осуществить объективный анализ. А ручная проверка требует значительных усилий и не может осуществляться достаточно оперативно.

Список предупреждения и соблюдения нормативных требований

В данные списки входят физические лица или организации, которые привлечены или привлекались ранее к ответственности за различные правонарушения, в первую очередь за экономические преступления. Такие списки формируют правоохранительные органы и регуляторы.

Проверка таких данных помогает организациям реагировать на потенциальные правонарушения, или выявлять потенциальные риски.

AML проверка по спискам наблюдения помогает организациям, гос органам, предприятиям принимать участие в борьбе с отмыванием денег и предотвращении финансовых преступлений.

– AML проверка необходимо рассматривать не только с точки зрения борьбы с отмыванием денег как действие, направленное во вне, – отмечает Сергей Кондратенко. – Такие проверки помогают в первую очередь выявлять риски для самих организаций, которые проводят проверку. И это важно как для правительственных учреждений, таки я для крупных предприятий, частного бизнеса, чтобы обезопасить себя в глобальной финансовой системе. Поэтому AML проверка применяется в различных отраслях экономики и различными субъектами хозяйственной деятельности.

Использование AML проверки (скрининга) – Сергей Кондратенко

AML проверка (скрининг)) широко применяется во многих отраслях по всему миру. Сергей Кондратенко предлагает рассмотреть несколько направлений, где используется скрининг:

Правительства, центральные банки и регулирующие органы: Эти организации используют AML проверку (скрининг) для мониторинга финансовой деятельности, гарантируя, что государственные операции остаются прозрачными и открытыми, чтобы предотвратить коррупцию, незаконные финансовые потоки, финансирование терроризма. Корпорации и некоммерческие организации: В этих секторах проверка AML имеет решающее значение для проверки легитимности финансовых транзакций, предотвращения отмывания денег через корпоративные каналы и обеспечения надлежащего использования благотворительных средств, а не их перенаправления в незаконные цели и/или финансирование терроризма. Здравоохранение: Практика AML в здравоохранении направлена на предотвращение мошенничества, такого как выставление ложных счетов или неправомерное использование медицинских средств, защищая как финансовую целостность медицинских учреждений, так и доверие пациентов и заинтересованных сторон. Страхование: Проверка в страховой отрасли помогает предотвратить финансовые преступления, такие как страховое мошенничество, включая фальшивые претензии и отмывание денег с помощью страховых полисов. Финансовые услуги: Этот сектор, пожалуй, наиболее зарегулирован с точки зрения AML проверки (скрининга). Банки, инвестиционные фонды и другие финансовые учреждения тщательно проверяют клиентов на предмет выявления, финансирования терроризма и предотвращения отмывания денег, обеспечивая целостность финансовых рынков.

Эти отрасли полагаются на AML проверку, как на фундаментальную практику для защиты себя и экономики в целом от рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

— Это не исчерпывающий список того, где может применяться и используется AML-проверка (скрининг), а скорее основные и наиболее популярные отрасли. Соблюдение строгих мер AML позволяет поддерживать целостность финансовых рынков и привлекать законный международный бизнес. Более того, эффективная AML проверка (скрининг) помогает соблюдать глобальные стандарты безопасности и способствует международному сотрудничеству в борьбе с финансовыми преступлениями, – отмечает Сергей Кондратенко.