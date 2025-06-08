Когда природа — как дом, а лес — как семья, забота о нём становится делом всей жизни. В Туркестанской области настоящей жемчужиной экотуризма стал природный парк Сырдарья–Туркестан. Это не просто территория с редкими животными и растениями — это живая экосистема, которую охраняют с любовью и преданностью. В любое время года, в зной и стужу, лесники здесь не просто работают — они живут этим.

Асылбек Сарсенбаев посвятил парку больше 20 лет. Сейчас ему 80, он на пенсии, но по-прежнему возвращается в родные предгорья Каратау. Его утренние прогулки среди деревьев — как разговор со старыми друзьями.

Асылбек Сарсенбаев, ветеран лесного хозяйства: «В те годы зимой мы чистили деревья, убирали, ухаживали. Бывало всякое. А сейчас на сердце легко. Молодёжь работает добросовестно. Спасибо им».

Один из тех, кто продолжил дело Асылбека — его четырнадцатый сын, Мейрамбек. С малых лет он ходил по горам рядом с отцом, и теперь уже сам — лесник с почти семилетним стажем.

Мейрамбек Сарсенбаев, лесник: «Раньше отец ходил в лес, а потом мы с братом начали с ним. Мы тут родились, выросли… Когда отец остался в доме, я пришёл сюда работать и полюбил эту работу».

Лесники следят не только за деревьями — они заботятся о каждом живом существе. Заготавливают корм, выкладывают соль и витамины, строят укрытия, следят за редкими животными.

Бинур Султанбекулы, лесник: «С утра выходим, осматриваем территорию. Есть инспекторы — распределяем задачи, контролируем. Проводим биотехнические мероприятия: соль для косуль, забота о животном мире. Тут водятся редкие виды — сибирская косуля, каратауский архар».

В парке «Сырдарья–Туркестан» произрастают более 900 видов растений, 42 из них занесены в Красную книгу. Каждый из них — как на вес золота. И пока есть те, кто бережёт их с любовью, у природы есть шанс на будущее.