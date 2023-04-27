Бесплатное стоматологическое лечение получили особенные детки в Шымкенте

В специализированном стоматологическом кабинете городской детской больницы в микрорайоне Асар около 700 детей с особенными диагнозами получили медицинскую помощь.

Зубы детей с ограниченными возможностями врачи лечат с помощью специального метода анестезии.

Четырехлетняя Раяна с рождения страдает сердечным заболеванием. И сегодня маленькая пациентка вместе с мамой, впервые пришла на приём к стоматологу, чтобы вылечить зубы, беспокоящие девочку долгое время.

«Моей дочери 4 года, у неё уже несколько дней болят зубы. Нам посоветовали прийти сюда. У нас на четырёх зубах обнаружили кариес. Во время лечения применили наркоз. Врачи прекрасно справились, большое спасибо», — рассказывает жительница Шымкента Марал Кокенова.

Для лечения молочницы ротовой полости врачи сначала применили обезболивание. Анестезия в стоматологии одна из самых востребованных процедур в лечении зубов у детей со сложными заболеваниями, говорят специалисты.

«Если процедура по лечению зубов будет длиться достаточно долго, мы делаем юным пациентам интубационный наркоз. Сейчас мы ребёнку в руку поставим катетер, а мама будет находиться рядом. Когда ребёнок заснёт, врач проведёт все необходимые медицинские процедуры. Потом мы поставим девочке интубационную трубку и введём анестетик», — рассказывают врачи

При помощи специального метода лёгкой анестезии врачи лечат стоматологические заболевания у детей с церебральным параличом, аутизмом и другими нарушениями центральной нервной системы. В стоматологическом кабинете городской детской больницы параллельно с лечением зубов проводится диагностическое обследование полости рта и назначается необходимое лечение. Кабинет оснащен необходимым оборудованием, включая рентген и аппарат для наркоза.

«В настоящее время медицинскую помощь у нас получили около 700 детей. Из них 300 пациентов, лечение проходили под наркозом. В случае наличия психического заболевания мы проводим общую анестезию и комплексное лечение. Лечебные процедуры занимают различное время в зависимости от ребенка и сложности лечения. Если у ребенка идёт обострение, лечение длится до 2 часов»,— говорит хирург-стоматолог Шымкентской городской детской больницы Нурсултан Ордабаев.

Стоит отметить, что в специализированном стоматологическом кабинете детской больницы медицинские услуги оказываются бесплатно. Для этого требуется только направление на приём из местной поликлиники.