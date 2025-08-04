Пути развития Сарыагашского района

1 августа аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Сарыагашский район и провёл совещание с местным активом. Обсуждены важные вопросы, касающиеся развития региона.

В совещании приняли участие руководители областных управлений, представители районного акимата, сельских округов и депутаты маслихата. Обсуждены меры по повышению социально-экономического потенциала района, модернизации инфраструктуры, поддержке сельского хозяйства и улучшению качества жизни населения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо активизировать работу в сфере туризма, привлечения инвестиций, увеличения собственных доходов. Особенно много возможностей для туризма. В приоритете – чистота в районе и районном центре. Сарыагаш — один из крупнейших и наиболее перспективных районов области. Население большое, трудоспособной молодёжи достаточно. Поэтому важна системная работа в каждой отрасли. Мы должны действовать ответственно ежедневно. Вопрос открытия производств и роста доходов остаётся актуальным».

Также обсуждены вопросы ЖКХ, санитарии, озеленения, образования, здравоохранения, ремонта дорог, водо- и газоснабжения. Аким области подчеркнул, что реализация проектов находится под постоянным контролем. При этом он раскритиковал акимов округов и руководителей управлений, не выполнивших поставленные задачи.

Аким района Арман Абдуллаев отчитался о проделанной работе. Руководители управлений представили данные по ключевым показателям. Представители актива выразили поддержку инициативам акима области и заявили о готовности внести вклад в развитие Сарыагаша.

Отметим, в Сарыагашском районе наблюдается положительная динамика. За полгода объём валового регионального продукта составил 141,5 млрд тенге, индекс физического объёма — 135%. В сельском хозяйстве произведено продукции на 51,1 млрд тенге, ИФО — 118,1%. В район привлечено 31 млрд тенге инвестиций. В промышленности произведено продукции на 15,9 млрд тенге.