Футболиста из Камеруна приговорили к 8 годам тюрьмы в Шымкенте

В межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор африканскому футболисту. Его признали виновным по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта».

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

«Суд постановил признать Мбала Бомба Роджера виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и приговорить к 8 годам лишения свободы. Назначить отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сказано в приговоре суда.

Гражданин Республики Камерун, 33-летний футболист Мбала Бомба Роджер, был задержан в марте этого года в Шымкенте. У него обнаружили 1,5 килограмма «синтетики». По данным следствия, он подозревался в распространении синтетических наркотиков через Telegram. Несмотря на вынесенный приговор, мужчина настаивает на своей невиновности и просил суд оправдать его.

Мбала Бомба Роджер, подсудимый: «Я футболист, все чем я занимался — это футбол. Даже когда я играл в футбол, нас каждый матч проверяли, есть ли что-то в крови. Я не плохой человек, я просто не знаю точно как это получилось».

Мужчина заявляет, что не причастен к преступлению, но признает, что находился в стране с просроченной визой.