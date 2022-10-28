Пресекли незаконную добычу рыбы в Туркестанской области

Полицейские изъяли целых 58 кг рыбы (судак) у браконьеров.

​В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» полицейские Шардаринского района выявили очередной факт незаконной добычи рыбы на территории Шардаринского водохранилища.

​Во время рейда сотрудники природоохранной полиции совместно с инспекторами рыбного хозяйства задержали на водохранилище двух браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей рыбы. Ими оказались жители Келесского района и г. Алматы, у который полицейские изъяли 58 кг. рыбы (судак), лодку и рыболовные принадлежности.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Браконьеров с вещественными доказательствами доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту незаконной добычи рыбы на Шардаринском водохранилище проводится досудебное расследование.