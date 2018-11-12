В последние месяцы в Шымкенте появилось и еще появится немало новых управлений, структур. Одно из них — объединение юридических лиц (ОЮЛ) «Гражданский альянс города Шымкента», президентом которого стал Жумагали Билисбеков. К нему у нас возник ряд вопросов.

— Жумагали Даулетбекович, прежде всего поздравляем вас с новым назначением. Понятно, что возникновение Гражданского альянса города Шымкента связано с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения. Как к этому «отделению» отнеслись в Гражданском альянсе ЮКО? Без обид? Вы останетесь партнерами?

— Конечно же, мы останемся партнерами. 23 августа 2018 года в Гражданском Альянсе ЮКО собрались все его члены и после обсуждения положения ассоциации, по предложению Шарипбека Жамалбекова было принято решение о выходе из Гражданского Альянса ЮКО тех НПО и ТОО, которые дислоцируются в Шымкенте и создании «Гражданского Альянса Туркестанской области».

Как вы знаете, Гражданский Альянс ЮКО был создан усилиями первого президента Клары Алиповой. И эта ассоциация была первой в Республике Казахстан. Большинство из нас работали в Альянсе много лет, и я, как член Координационного совета, проработал в нем со дня образования, то есть 15 лет.

Для сохранения преемственности и дальнейшего развития гражданского общества мы провели учредительную конференцию, где меня избрали президентом объединения юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс города Шымкента».

Конечно, мы с большим сожалением расстались с нашими партнерами из районов. Расставание было теплым, мы попрощались как члены одной семьи. За 15 минувших лет наши президенты сплотили нас в одну дружную команду и сделали нас родными…

Гражданские Альянсы Туркестанской области и города Шымкента остаются партнерами в решении задач гражданского общества. Все эти задачи изложены в Концепции развития институтов гражданского общества на 2019-2025 годы, которая сейчас активно обсуждается и будет принята на VIII Гражданском форуме Казахстана.

— Итак, какие цели и задачи стоят перед руководимым вами объединением?

— Официальную регистрацию мы прошли 12 октября 2018 года. Это не было сделано раньше исключительно по техническим причинам — шел процесс разделения органов юстиции, не была отформатирована база для регистрации и оформления документов. В итоге эта процедура заняла почти два месяца. Сейчас формируются рабочие органы Альянса, идет разработка стратегии и плана работы на 2019 год. Активно готовимся к первому Гражданскому форуму города Шымкента и VIII Гражданскому Форуму РК.

Но одна из наших задач — это оказание помощи членам ассоциации и защита их интересов. Мы должны работать, соблюдая принцип преемственности, это касается и плодотворной работы с социально значимыми идеями и конструктивными проектами, начатыми Гражданским Альянсом ЮКО. Мы приняли у Гражданского Альянса Туркестанской области и его президента Шарипбека Жамалбековича эстафету акции «Таза кала» («Чистый город») и многое другое.

Я очень надеюсь, что мы — «старожилы», с помощью влившихся в объединение молодых людей, этой «свежей крови», сможем сделать Гражданский Альянс Шымкента самым лучшим в Казахстане.

— Да, у Гражданского альянса огромный потенциал…

— Пользуясь возможностью, хочу накануне проведения Гражданского форума в Шымкенте обратиться со страниц вашего издания к акиму города: «Уважаемый Габидулла Рахматуллаевич! От лица неправительственных организаций и членов Гражданского Альянса выражаю вам искреннюю признательность за всемерную поддержку всех начинаний и деятельности «Гражданского Альянса города Шымкента», НПО — членов ассоциации и всех представителей, так называемого третьего сектора.

Поздравляю вас с предстоящим проведением Первого Гражданского Форума города Шымкента!

В работе Форума планируется участие министра общественного развития Дархана Калетаева, президента Гражданского альянса Республики Казахстан Асылбека Кожахметова, что, несомненно, подчеркивает важность запланированного мероприятия.

У нас к вам два пожелания:

1. Выступите на Первом Гражданском форуме города Шымкента. Это еще раз подчеркнет ваше отношение к вопросу развития гражданского общества через НПО, Гражданский альянс и весь неправительственный сектор. Гражданское общество увидит понимание вами того, что мы — надежные партнеры городского акима и его команды.

2. Выделите Гражданскому Альянсу здание, в котором могли бы разместиться: наша Ассоциация, различные неправительственные организации и другие институты гражданского общества – профсоюзы, филиалы партий и т.д.. Мы бы могли назвать его «Домом Общественного согласия». Например, таким Домом могло бы стать здание по улице Байтурсынова (где ранее размещался отдел строительства города)».

— Сколько участников — юридических лиц, НПО и ОО вошли в Гражданский альянс города Шымкента?

— Сначала изъявивших желание стать членами Альянса было около 30 юридических лиц, работавших в Гражданском Альянсе области. Прошел отбор. Пока в наш Альянс входят 26 юридических лиц.

Должен признать, специфика формирования и работы третьего сектора на принципах добровольности и самоуправления, к сожалению, привела к тому, что на бумаге НПО больше, чем они фактически действуют. Это приводит к искажению статистики… Мы ищем партнеров и двери нашего Альянса открыты.

— Жумагали Даулетбекович, Гражданский альянс ЮКО запомнился тысячам шымкентцев своими благотворительными акциями: «Эстафета добра», «От сердца к сердцу, «Таза кала» («Чистый город»). Их популярность объясняется прежде всего тем, что они не придуманные, не искусственно рожденные, а сотканы из реалий жизни. Намерены ли вы продолжить эту традицию?

— Повторюсь, наша работа будет построена на принципах преемственности и основана на фундаменте, заложенном членами Гражданского альянса ЮКО. Мы и в масштабах Шымкента намерены проводить и эти акции, и ярмарки социальных идей и проектов. Будем искать новые подходы, идеи и инициативы, чтобы стать надежными партнерами и власти, и бизнес-сообщества.

Будем работать над вопросами роста гражданской активности жителей Шымкента, тем самым неполитическими средствами будем оказывать влияние на процесс принятия решений акиматом города. Мы будем тесно сотрудничать с бизнес-структурами, способствовать становлению в Шымкенте социальной корпоративной ответственности бизнеса. Будем совместно решать проблемы горожан, не охваченные властью.

— Какие еще проекты вы намерены осуществить в масштабах города?

— О проектах еще рано говорить. Я уже отметил, что мы разрабатываем общую стратегию и тактику деятельности ассоциации. По итогам Форума составим планы работы.

На сегодняшний день у нас:

1. Новый Президент Гражданского альянса РК с новой командой.

2. Новый аким города Шымкента с новой командой.

3. Новый Президент Гражданского альянса города Шымкента со старой-новой командой.

Гражданский альянс РК в целом разрабатывает стратегию — концепцию развития гражданского общества на 2019-2025 годы. А на местах мы — их партнеры. Мы работаем автономно, но все же наша работа требует методических рекомендаций, обмена опытом между Гражданскими альянсами 16 регионов РК и многое другое.

— По вашему мнению, насколько сегодня в обществе востребована гражданская инициатива?

— Хороший вопрос. Власть не в состоянии охватить все проблемы и все слои общества. НПО предназначены для выявления и решения этих проблем в сфере госполитики и общества, гендерных вопросов, прав человека, экологии и окружающей среды, защиты интересов социально уязвимых слоев населения и многое другое. Социальные инициативы реализуются через НПО.

В республике создан НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Его предназначение — совершенствование механизма взаимодействия государства и НПО в Казахстане, обеспечение большей степени прозрачности грантовой деятельности. Центр предоставляет государственные и негосударственные гранты НПО и контролирует их реализацию.

Многие вопросы решаются на местах совместно с властью (управление внутренней политики акимата), гражданским обществом (НПО и другие институты гражданского общества) и бизнес сообществом.

— Жумагали Даулетбекович, согласитесь, что для молодых людей, молодежных НПО надо организовать школу, скажем, «Гражданского общества», необходимо учить молодежь азам общественной, политической работы.

— Вопрос актуальный. Нашему обществу не хватает опытных политологов и специалистов в области социологии. В вузах РК готовят специалистов, но об их качестве судить трудно. И такая ситуация не у нас одних. Даже в такой большой стране, как Россия, социологов и политологов готовит всего пять вузов, в числе которых МГУ им. М. Ломоносова. У нас ситуация куда скромнее. Думаю, для молодежных НПО создание школы «Гражданского общества» пока проблематично, но я изучу этот вопрос.

По молодежной тематике меня волнует следующее. Первое — привлечение молодежных НПО в работу Альянса, в неправительственный сектор. Второе — омоложение кадров в НПО, через подготовку самими руководителями НПО будущей смены, чтобы с уходом руководителя работа не останавливалась. Словом — ставка на молодежь, как на наиболее организованный и социально-активный слой населения, который поможет гражданскому обществу новыми идеями и инициативами.

— Жумагали Даулетбекович, признаться, летом этого года вы очень удивили южноказахстанцев, когда в составе группы депутатов ЮКО маслихата, приняли решение отказаться от депутатских полномочий. Вы ведь представляли, причем, очень хорошо, интересы избирателей города Шымкента. У вас был один из масштабных и по территории и по проблемам район. Он охватывал и район многоэтажек по улицам Аскарова и проспекта Республики до трассы Шымкент-Ташкент, жилые массивы «Актас», «Актас-2», «Акжар», «Айкол» и микрорайон Казыгурт, поселок свинцового завода, улицы Хамза, Гагарина… Почему вы ушли из маслихата? Намерены ли далее баллотироваться в маслихат города Шымкента?

— С большим сожалением, но глубоко осознанно я сложил депутатские полномочия. Конечно, Туркестан — это колыбель Востока, тюркоязычных народов мира, но я избирался от города Шымкента. Народ мне доверил свои чаяния и надежды, поэтому я остался с моими избирателями. Люблю Шымкент — город, где родился, вырос и нашел свое место в жизни. Хотел бы, чтобы мои сограждане видели во мне патриота нашего города, как и моего отца и старшего брата.

О депутатстве. Вопрос сложный, пока есть возможность, хочу приносить городу посильную пользу, где бы ни был, в каком бы качестве не было это служение.

— Как вы смотрите на то, чтобы в Шымкенте прижилась традиция проведения «Бессмертного полка» 9 мая? К слову, первое шествие полка прошло 9 мая 2014 года. Вам, как внуку солдата Великой Отечественной войны, должна быть понятна эта тема.

— Американский писатель Джордж Сантаяна однажды сказал: «Народ, который не помнит своего прошлого, обречен вновь его пережить». Не дай нам бог пережить снова тот ужас и тяготы войны, поэтому на Мемориале Славы в парке Абая высечены слова «Никто не забыт, ничто не забыто». Мы должны помнить подвиг наших отцов и дедов до скончания веков. Мы должны помнить ту нечисть, которая принесла человечеству кровопролитнейшую войну. В местах, где погиб мой дед Ажибеков Билисбек, в Твери, до сих пор находят останки наших солдат. Легендарный полководец Александр Суворов однажды сказал: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Бессмертный полк — это наша последняя благодарность нашим героям. Они погибли на фронтах войны и в послевоенные годы, сейчас участников Великой Отечественной войны остались единицы, на пальцах пересчитать. Но вот парадокс — их уже нет с нами, но они напоминают нам о большой дружбе и сплоченности народов СССР. Память о них заставляет нас встать рано утром 9 мая, взять в руки плакат с фотографией деда, бабушки или отца и пройти плечом к плечу с такими же их внуками, сыновьями, дочерьми в нестройной шеренге «Бессмертного полка»… Поэтому этой традиции — быть!

Беседовала Фарида Шарафутдинова