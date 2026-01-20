Автомобиль перевернулся во время экзамена на права в Шымкенте

Во время сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения в Шымкенте произошло дорожно-транспортное происшествие — учебный автомобиль перевернулся на полигоне спецЦОНа, передает OTYRAR.

Кадры с места происшествия быстро появились в социальных сетях. Автор ролика утверждает, что действие происходит в микрорайоне Асар.

Позже информацию подтвердили в госкорпорации «Правительство для граждан».

Данный инцидент произошел 19 января 2026 года в спецЦОНе №4 города Шымкент. В ходе выполнения одного из упражнений при сдаче практического экзамена кандидат на получение водительского удостоверения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сотрудниками спецЦОНа на месте была оказана первая медицинская помощь, также был вызван экипаж скорой медицинской помощи (103). Состояние кандидата оценивается как удовлетворительное», сообщили в службе коммуникаций госкорпорации «Правительство для граждан».

В ведомстве также отметили, что происшествие не повлияло на процесс оказания государственных услуг. Приём практического экзамена продолжается в штатном режиме.

Кроме того, в госкорпорации напомнили, что к сдаче практического экзамена допускаются лица, прошедшие обучение в автошколах, подтвердившие готовность к управлению транспортным средством и самостоятельному выполнению упражнений на экзамене.