Чем занять детей на летних каникулах в Шымкенте

Нет большего счастья для детей, чем летние каникулы. Казалось бы, делай что хочешь, в распоряжении целых три месяца. Но что же все-таки делают наши дети летом? Как бы их занять, чтобы это было полезно и в то же время интересно? Этими вопросами задаются, увы, не все родители.

Помните, раньше школа, как нам казалось, навязчиво, вплоть до расписок, интересовалась, где ребенок будет проводить лето? «Какое ваше дело!» – возмущались мамы и папы, но все же предоставляли сведения о том, как будут развлекать и организовывать ребенка. И старались их выполнять. Сегодня образование «отвязалось» от родителей и огромное количество детей предоставлены сами себе.

… С 25 мая стайка ребятишек почти целый день гоняет во дворе. Все они из трех школ, расположенных неподалеку. Гуляют в любую погоду, даже в плюс сорок. На вопрос родителям: «А почему не в лагере?», слышу удивительный ответ: «Так каникулы же! Пусть отдыхают!»

По своему образу и подобию

У тех, кто ходит в пришкольный лагерь, свободного времени нет ни минутки. Опять же, не у всех. Распорядок летнего лагеря предельно загружен – два раза в неделю из пяти дети ходят в бассейн «Спартак», один раз в неделю обязательно кино или театр, цирк приезжал с фокусниками, в оставшиеся два дня ребятня проходила квест – двухчасовую командную игру с прятками, поисками заданий, решением загадок и проложением своей команде нелегкого пути к призу. И если в квестах участвовали все без исключения, то театр-кино-бассейн посещала едва ли половина…

Сразу сделаю небольшое отступление, чтобы не возникало вопросов – бассейн для ребенка стоит 300 тенге, театр – 400, кино – 500. За месяц лагеря на детские развлечения было потрачено 6000 тенге. Дорого? Не думаю. Тем более, что среди тех родителей, которые предпочли не тратиться на своего ребенка, малообеспеченных и безработных нет. Просто позиция у них такая. «А зачем? Перебьется без бассейна… В театр? Там скукотища! В кино? А что там делать?…» Далее папы и мамы начинают рассуждать на тему – вот нас никуда не водили, все каникулы во дворе и так далее, и ничего! Выросли же людьми!..

Не поспоришь? Вернее сказать: не переспоришь… А для тех родителей, чьи дети целыми днями предоставлены сами себе, могу озвучить твердое мнение психологов: неограниченное время прогулок и отдыха могут пробудить у ребенка тягу к приключениям. О последствиях наслышаны?

Воспитывать детей и разносторонне их развивать мы с вами обязаны. А иначе, для чего мы их родили? Для галочки? И первостепенная задача на каникулах – это распланировать время так, чтобы ребенок был накормлен, находился в полной безопасности, укрепил иммунитет, не забыл как читать и к тому же остался доволен!

Городской отдых без родителей

Ну что? Развлекаем детей летом? И если пришкольным лагерям, к сожалению, школьная малышня уже сказала свое: «до свидания», то летний лагерь «Балдаурен» во Дворце школьников ждет ребятишек все лето. От родителей требуется только привести ребенка к 9:00 и к 18:00 забрать его домой. Развлечений в лагере «по самое нехочу» – ежедневные конкурсы, купание, просмотр мультфильмов, танцы и игры. Трехразовое питание – потрясающий «плюс» по проблеме: как накормить ребенка в жару. Поверьте, в столовой «Балдаурена» знают, как это сделать. Для тех, кто устал к обеду – тихий час. А сколько новых друзей! С кем потом малышня весь год планирует встретиться на том же месте – на площадке лагеря в следующем сезоне.

Я знаю родителей, которые делают для своих детей «день игр», например, по субботам. Так как у моих знакомых практически у всех детки-сверстники, то они собирают их вместе и сами устраивают совместные забавы. Так же и вы можете договориться с родителями других детей о совместном проведении времени у кого-то дома, в кино или парке.

Летние идеи

Развлечений и занятий для детей в летнее время в городе огромное количество. В музее были? Идите! Запишите человечка в библиотеку – сам поход туда будет невероятным приключением. Массу детских развлекательных программ предлагают «Ладушки» – в каждые выходные за символическую плату, кофейня «Мадлен» в Кен-бабе (там даже детское караоке есть) – совершенно бесплатно, придите всей семьей и возьмите по стакану сока. Увлекательные квесты по субботам и воскресеньям проводит ресторан «Аморе мио». Детские конкурсы проходят каждую субботу в магазине «Меломан» в ТРЦ «Мега Планет».

Все школьные каникулы работают детские кружки в Доме школьников – там вам и рисование, танцы, прикладное творчество. Причем, в каждой студии можно приходить на пробные уроки – выбирать, что нравится больше.

Если не осталось никаких интересных идей, то на выходные отправьтесь с детьми на экскурсию по родному городу. Чтобы было интересно, пусть дети сами все фотографируют для своего авторского альбома «Родной город».

Удивительно, но огромное количество родителей (в отличие от детей))) даже не подозревают о существовании «красных автобусов» – двухэтажных гигантов, каждый день везущих на экскурсию по Шымкенту. Автобусы можно найти около Технопарка.

Если есть время, отправьтесь вместе смотреть красоты родного края – обращайтесь в Клуб любителей активного досуга (КЛАД) и такой у нас есть.

Но сколько же мероприятий может посетить ребенок во время своих каникул? Ответ на этот вопрос зависит от возраста и физического состояния вашего малыша. Но вот два раза в неделю сходить со своим ребенком на какое-нибудь детское представление – только полезно. Причем пользы будет больше, если с ребенком посещать эти мероприятия будет не только мама, а все члены семьи по очереди, включая и бабушек, дедушек, пап, старших братьев и сестер.

И никакой учебы в каникулярное время!

Вспомните себя. Практически все перед началом отпуска уже не в состоянии работать с прежней производительностью труда. Усталость постепенно накапливается и соответственно снижается КПД. То же самое происходит и со школьниками. Учеба во время каникул скорей всего приведет к прямо противоположному результату. И тогда в начале нового учебного года у ребенка не будет ни сил, ни желания идти в школу.

И в этом правиле есть одно небольшое исключение. Сделайте его для обязательного минимума необходимых книг по литературе, которые нужно прочитать за каникулы. Иначе ребенок физически не будет успевать по школьной программе.

Обучение рассчитано на то, что эти произведения уже были самостоятельно прочитаны. И во время учебного года дети вместе с учителем только анализируют данные произведения и обращают внимание лишь на некоторые отрывки. К тому же классические произведения не утомляют детей. Наоборот, они являются разумной альтернативой активным играм. Перечень необходимой литературы, как правило, рассчитан таким образом, чтобы ребенок ежедневно сидел за книжкой не более часа в день. Согласитесь, это не слишком много.

Могу дать интересное решение для младшеклашек. Заведите читательский альбом. Мы так назвали красивый альбом для рисования, который подписали соответствующим образом и вчерашние первоклассницы используют его по нескольким назначениям. Прочитали сказку – под впечатлением нарисовали героев сказки, посмотрели интересное кино – нарисовали. А может быть и не рисунок. Прогулялись в дендропарке – приклеили интересные листья и цветочки, перышки от уток, найденные на берегу, в специальный конверт, наклеенный на лист альбома, сложили найденные там же мелкие спиральки от улиток. Почти дневник лета…

Ах, да. С таким читательским альбомом явно не придется выдумывать сочинение «Как я провел лето».

подготовила Елена БОЯРШИНОВА

Есть есть еще места в Шымкенте, где детям летом самое место? Пишите в комментариях, будет полезно всем!