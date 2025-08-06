Открытый вопрос: останется ли Берденов на своем посту?

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек ответил на вопросы журналистов, касающиеся текущих дел в акимате. Один из главных, судьба заместителя акима Руслана Берденова, который на данный момент проходит лечение после полученного ранения.

Общественность интересует, сохранит ли он свою должность или примет решение покинуть пост. В ответе на этот вопрос Сарсен Куранбек отметил, что подобные решения зависят как от личного желания самого госслужащего, так и от позиции вышестоящих органов.

«Будет ли работать человек на той или иной должности — определяет его желание, я комментировать то или иное решение или желание своих коллег не могу, они это определяют сами и вышестоящие органы. Может он желает остаться или уйти, может это связано с его здоровьем, я с ним это не обсуждал и комментировать не могу», — заявил заместитель акима г. Шымкента Сарсен Куранбек.

Таким образом, судьба Руслана Берденова пока остаётся открытым вопросом. Наша редакция следит за развитием событий.