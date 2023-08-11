Сколько стоит одеть ребенка в школу?

До начала нового учебного года осталось три недели и казахстанцы активно готовятся к школе. В выходные дни на рынках уже не протолкнуться. Продавцы говорят, цены на одежду выросли.

Ценник на школьную форму разнится. Так, рынке рубашки для школьниц продают уже по 9,5 тысяч тенге, на тысячу дороже чем годом ранее. Юбки тоже подорожали, если прошлым августом их продавали по 8,5 тысяч тенге то сейчас они стоят уже около 10 тысяч тенге. Пиджак можно купить от 12 тысяч тенге и выше. Собрать к школе мальчика тоже влетит в копеечку.

«По теннискам, например, они подорожали прилично заметно, от 9,5 тысяч до 14 тысяч. Рубашки подорожали в пределах 2,5-2 тысяч тенге. Что касается брюк, в прошлом году мы могли продавать 12,5-13,5 тысяч, самая дорогая цена была 15,5 тысяч в этом году 18,5 тысяч», — говорит продавец Ильмира Ахенбекова.

Покупатели омечают, школьная форма дорожает с каждым годом, и чтобы собрать ребенка к новому учебному году придется раскошелиться. Можно найти вещи и дешевле, правда, качеством они будут уступать.

«Все подорожало. Скажем так, ребенка одеть в школу 50 тысяч выходит», — говорит Наталья Ли, жительница г. Шымкента.

А еще нужно купить рюкзак, обувь и канцтовары. В регионах цены на одежду другие. Так, в Улытау одеть ребенка к школе в среднем обойдется в 60-70 тысяч тенге, в Костанае больше 70 тысяч тенге, в других областях еще дороже. Социально уязвимым слоям населения помогут с подготовкой к школе.

«В текущем году минимальный объем средств для каждого обучающегося для приобретения одежды и канцтоваров, не ниже величины прожиточного минимума 40 тыс. 567 тенге. Все перечисления денежных средств осуществляются на счета родителей. Деньги будут предоставляться для того, чтобы родители могли вместе с детьми могли самостоятельно выбрать одежду, обувь и канцтовары», — говорит Дана Мактаева, руководитель управления социальной защиты МП РК.

Мерами такой поддержки охватят порядка 400 тысяч детей. Деньги выделят семьям получающим АСП, детям в чьих семьях среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также материальную помощь получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.