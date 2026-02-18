Масштабный форум против сталкинга прошел в Шымкенте

В Шымкент состоялся крупный форум, посвящённый защите прав и безопасности девушек и женщин. Мероприятие организовал департамент полиции города, участие в нём приняли более тысячи человек.

В работе форума приняли участие заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек, заместитель начальника департамента полиции Еркебулан Ережепов, а также специалисты в сфере защиты прав человека, теологи и представители общественности.

В ходе обсуждения спикеры подробно остановились на негативных последствиях сталкинга, его психологическом вреде и ответственности, предусмотренной законом. Отмечено, что подобные действия являются прямым посягательством на личную неприкосновенность и безопасность человека.

Особое внимание участники форума уделили проблеме похищения девушек с целью принуждения к браку. Было подчеркнуто, что такие действия не имеют отношения к национальным традициям и квалифицируются как уголовное преступление. Спикеры напомнили о недопустимости сталкинга и принудительных браков, а также о строгой ответственности, установленной действующим законодательством.