Шесть дел о сталкинге переданы в суд

Не просто навязчивое внимание, а уголовное преступление. В Туркестанской области зафиксировано 8 случаев сталкинга. Жертвами преследования стали женщины, которые не стали молчать, а обратились за помощью в полицию.

За преследование, как в соцсетях, так и в реальности, законом предусмотрены меры наказания — от штрафа до 200 месячных расчётных показателей до общественных работ сроком до 200 часов или ареста до 50 суток. В то же время, случаи навязчивого преследования, в том числе через постоянные смс-сообщения, продолжают фиксироваться.

«На сегодняшний день зарегистрировано 8 уголовных дел, 6 из них направлены в суд. Правоохранительные органы принимают комплексные меры по своевременному выявлению и пресечению фактов сталкинга, обеспечению безопасности граждан, а также привлечению виновных к ответственности»,— говорит официальный представитель ДП Туркестанской области Гульнар Абдижаппарова

В полиции считают, что основная цель преследователя — установить полный контроль над жертвой, вызывать у неё страх и тревогу. Чаще всего сталкинг проявляется через навязчивые сообщения, контроль в социальных сетях, возможно неожиданное появление рядом в оффлайне. В целом по стране в суд направлено 51 дело, по 36 из них подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

«Со стороны министерства внутренних дел проведена масштабная подготовительная работа. Разработаны методические рекомендации по регистрации и расследованию правонарушений, проведено специальное обучение сотрудников. В этой связи обращаемся к гражданам: если вы, ваши близкие или знакомые столкнулись с незаконным преследованием, ни в коем случае не игнорируйте это. Для пресечения преступных действий и привлечения виновных к ответственности незамедлительно обращайтесь в полицию»,— поясняет начальник управления следственного департамента МВД РК Самат Аисов

Напомним, что в Казахстане закон о противодействии сталкингу был принят 16 июля 2025 года и вступил в полную силу с 16 сентября.