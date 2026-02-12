В Шымкенте задержали женатого сталкера

В Шымкенте задержали очередного сталкера, который преследовал девушку на протяжении 3 месяцев.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, подозреваемый и потерпевшая состояли в отношениях около двух месяцев. Позднее девушка узнала, что мужчина женат, после чего приняла решение прекратить общение.

«Потерпевшая решила прекратить отношения, однако мужчина отказался принять разрыв и на протяжении более трех месяцев продолжал навязчиво звонить, писать сообщения и фактически преследовать ее, а также говорил, что может причинить вред ее семье. Опасаясь за свою безопасность, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудниками полиции проведены оперативные мероприятия», — говорится в сообщении ДП города.

Сейчас подозреваемый установлен, задержан и заключен под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Полиция подчеркивает, что навязчивое преследование, давление и угрозы — это не «личный конфликт», а прямое нарушение закона.