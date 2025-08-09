Ученики школы №19 рискуют остаться без нового здания

Только на 6% выполнено строительство дополнительного корпуса школы № 19 Шымкента, сообщает Vera.kz

6% составляет готовность нового корпуса школы № 19, тогда как сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен в декабре 2025 года. На месте будущего корпуса пока только стены из кирпича первого этажа и железная арматура, которая должна стать вторым этажом для учебного заведения.

Такая картина предстала перед участниками рейда по строительным площадкам социальных объектов.

Инициативу председателя Аль-фарабийского районного филиала партии «Аманат» Наргизы Керимбаевой поддержали ряд депутатов Шымкента, общественных активистов и журналистов. Им о риске остаться без корпуса в новом учебном году рассказала директор школы. Женщина отметила, что большие надежды возлагали на новое здание, прежнее здание старое и не может уже вместить всех учеников. Однако, на деле все может превратиться в долгострой.

На строительство дополнительного корпуса для школы № 19 предусмотрено из бюджета 1 млрд 651 млн 485 тыс. тенге. Право на строительство получила компания ТОО «Аша-А». Договор был заключен 8 мая 2025 года и объект должен быть сдан уже в декабре, вот только объем выполненных работ составляет около 6%, говорят участники мониторингового рейда. Не пугают подрядную компанию даже штрафы от управления строительства Шымкента, причем на 1,5 млн тенге за нарушение договорных обязательств компанию уже оштрафовали.

Теперь партийцы намерены направить в адрес управления строительства уведомление о возможности расторжения договора с таким застройщиком и передачей объекта надежной компании. Намерены они и обратиться в суд для того, чтобы за неисполнение договорных обязательств взыскать с подрядчика ущерб, который нанесен государству.

Стоит отметить, что компания ТОО «Аша-А» опытная, на строительном рынке она 21 год и 7 месяцев. Компания строит и нежилые здания, и нефтяные, и газовые магистральные трубопроводы, и линии электропередач. ТОО зарегистрировано в Толебийском районе. Только в этом году компания почему-то несколько раз меняла место регистрации. Сначала два месяца числилась в Арысском районе, затем месяц – в Шымкенте и вот уже два месяца платит налоги в казну Толебийского района.

В последнее время директором и учредителем ТОО «Аша-А» является Камбар Мадиев. Сумма налоговых отчислений у компании солидная – 860 млн 148 тыс. тенге, только в этом году уже выплачено 141 млн 31 тыс. тенге. Ну, правда, и бюджетных денег компания получает довольно много. Сумма государственных контрактов составляет 23 млрд 482 млн 612 тенге. Причем 13 млрд 600 млн тенге компания получила уже в этом году. И отметим, что большую роль в этом благосостоянии сыграло управление строительства Шымкента, которое заключило контрактов с ТОО «Аша-А» на сумму 9 млрд 621 млн тенге.

Только в этом году у ТОО «Аша-А» три крупные стройки для управления строительства акимата Шымкента. К примеру, им достался лот по капитальному ремонту учебных корпусов специализированного IT-лицея-интерната №1 для одаренных детей. После выполнения работ подрядчик получит 1 млрд 583 млн 8 тыс. тенге. Работы должны закончить до конца этого года.

Второй масштабный проект – строительство общежития на 300 мест для вспомогательной школы-интернат-колледжа Сайрам в жилом массиве Сайрам. Построив этот объект, компания «Аша-А» получит 2 млрд 396 млн 89 тыс. тенге. Договор рассчитан на этот год, а значит, к декабрю должны общежитие сдать.

Ну, и третий объект – строительство дополнительного корпуса к общеобразовательной средней школе № 19 в Шымкенте. Изначально планировалось сдать корпус в декабре 2026 года, но затем в дополнительном соглашении изменили сроки и перенесли их на декабрь 2025 года.