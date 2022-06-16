Каким будет Шымкент в будущем

В преддверии грядущего Дня города каждому хочется знать главное: а каким будет наш Шымкент в будущем?

Причем не в размытом будущем, предназначенном для далеких потомков, а в близком и обозримом, в котором захочется жить сейчас и завтра.

За этим вопросом я отправилась в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента, а конкретнее, к его руководителю и главному архитектору Ержану Болатовичу Нуразханову. И вот, что он мне сказал…

Градостроительство – дело комплексное

Забегая вперед, сразу скажу, что на поставленные мной лобовые вопросы Ержан Болатович не стал отвечать гладкими заученными фразами. Мол, мы работаем по такому-то утвержденному генеральному плану, от него ни на шаг не отойдем, будет построено то-то и то-то, точно в срок.

Разговор оказался обширный и неоднозначный, как и сама тема, которую не втиснешь в прокрустово ложе однозначности. Начал он с того, что прежде, чем строить что-то новое, надо учесть недочеты старого.

«Градостроительные проекты – это самое сложное и ответственное, что может предложить общество человеку. Есть такое высказывание легендарного президента Франции генерала Шарля де Голля, которое отражает важность проблемы: «Ошибка одного градостроителя сопоставима с потерями на войне».

Градостроительные ошибки в застройке Шымкента в советское время тоже принесли человеческие потери. Сейчас у нас ежегодно умирает 6741 тысяча человек от различных болезней, в том числе связанных с загрязнением окружающей среды.

Казалось бы, а причем здесь градостроение? А при том, что когда-то во времена ускоренной индустриализации город был перенасыщен промышленными предприятиями, которые размещали без разбора и учета экологической безопасности.

Откуда и куда дует роза ветров, никого не интересовало. Город загрязнялся и задыхался от смога и промышленных выбросов. Железная дорога была построена не по уму, оттуда тоже шло постоянное атмосферное загрязнение.

Так, катастрофические ошибки градостроителей напрямую повлияли на здоровье целых поколений. Но мы, нынешние градостроители, теперь этих ошибок не допустим. Конечно, что построено, то построено, с места не сдвинешь, теперь дело экологов заставить эти предприятия соблюдать допустимые нормы, ставить фильтры и так далее, но опять повторяю: будущий Шымкент мы навсегда оградим от подобных глобальных просчетов.

В 2017 году к Шымкенту присоединились новые обширные территории, и в результате этого расширения город превратился в настоящий мегаполис. Но и тогда градостроители, разработчики проектов не учли новых изменившихся условий. Не учли, что в 90-е годы прошлого века прилегающие к Шымкенту земли раздавались населению бездумно и бесконтрольно.

И сегодня мы получили то, что получили: город примерно на 70% застроен одноэтажными неказистыми домами без коммуникаций, и только 30% приходится на многоэтажный сектор.

А может ли быть таким современный мегаполис? Опять те же самые труднопоправимые ошибки. И вот только сейчас подготовлен новый генплан, еще пока не утвержденный, но который в этом, наверное, месяце будет выставлен на народное рассмотрение и обсуждение в здании Ассамблеи народа Казахстана. Там в течение целого месяца каждый гражданин сможет высказать свое мнение, внести предложения и корректировки, словом, поучаствовать в будущей судьбе своего родного города.

Это общемировая практика, но у нас такого никогда не было. Ведь этот судьбоносный для города документ должен быть рассчитан не на короткий отрезок времени, а на долгосрочную перспективу, иначе мы только и будем подчищать чужие огрехи, а не созидать что-то новое и достойное лучшей жизни.

Новый генплан уже сейчас разработан до 2035 года, а в перспективе – до 2050 года. Для этого победитель конкурса алматинская фирма «Градкомплекс» привлекла крупнейших специалистов мирового уровня в области градостроения, в том числе из стран СНГ.

Но вернемся к самой сейчас главной головной боли города – решение вопроса с одноэтажными застройками. Как объяснить обитателям этих хижин, что дорогие их сердцу жилища неотвратимо тормозят поступательное развитие города? Ведь решился же московский мэр Собянин на так называемую реновацию? А там речь шла не о ветхих халупах и бараках, а о вполне еще функциональных хрущевках, потерявших былую привлекательность.

Нашим горожанам тоже предлагают разные варианты в обмен на освобождение домовых территорий: и денежную компенсацию, и предоставление жилья в другом районе, и смешанные варианты для обоюдного консенсуса. Но человеческий фактор непредсказуем».

Весной в микрорайоне «Туран» уже случился «народный бунт». Разгневанные жители буквально ворвались на отчетную встречу акима города Мурата Айтенова с требованиями не трогать их с насиженных мест. Ну а куда же городу развиваться, если, допустим, обитатели Чапаевки или Зеленой балки тоже упрутся и станут грудью на защиту своей земли? Да, проблема из проблем…

Центр – понятие устаревшее

Сейчас мировая градостроительная мысль направлена на децентрализацию застройки крупных городов. Что это такое? В мегаполисе не должно быть одного какого-либо центра. Как, к примеру, в Шымкенте было время, когда в центре было все необходимое для жизни человека, а окраинам оставались пустыри и свалки.

Человек везде должен ощущать себя комфортно: и в ареале площади Аль-Фараби, и в микрорайонах, находящихся в десятках километров от нее. Все должно быть, как говорится, в шаговой доступности и под рукой: и свои больницы-поликлиники, и парки, и кинотеатры, и ЦОНы, и центры бытового обслуживания. Вот на такое разукрупнение нашего огромного города и работает сейчас команда специалистов, отвечающих за «умное» обустройство Шымкента.

«У нашего города огромная территория –116 280 гектаров, – говорит Ержан Болатович.

-Поэтому нужно решать и транспортную проблему, потому что загруженность городских дорог уже достигла немыслимых пределов. Мы будем и над этим работать. Для нормального функционирования транспортной системы нужно как минимум три кольца: внутреннее, наружное и среднее. Это все заложено в новом генплане. Будем делать сквозные дороги – с севера на юг, с востока на запад. Это необходимо для внедрения альтернативных видов транспорта. Предполагается строительство легкорельсовой дороги, по которой будут двигаться современные скоростные трамваи. Такое решение поможет улучшить экологию, разгрузить транспортные потоки, а для людей сделать передвижение по городу максимально быстрым и комфортным. С этой же целью сохранения окружающей среды будет расширяться сеть газозаправочных станций: перевод автотранспорта на газовое топливо должен скоро принять массовый характер.

К сожалению, старую железную дорогу уже демонтировать нельзя: слишком дорогостоящее это дело. Ее мы оставим для пассажирских перевозок, а грузоперевозки пойдут по северной стороне, что тоже будет предотвращать дополнительное загрязнение города. Будет у нас со временем и новый железнодорожный вокзал – это заложено в проекте, но точную дату сказать не берусь, многое зависит от обстоятельств.

И, конечно же, будем продолжать заниматься усиленным озеленением – это «легкие» города, которыми мы дышим. Затраты на озеленение увеличатся в пять раз, и это возможно, у нас же на юге все что угодно растет без особых усилий. Новые парки и зоны отдыха появятся в каждом, даже самом отдаленном районе.

В микрорайоне «Шымсити» уже планируется разбить грандиозный парк на 47-49 гектарах, он будет устроен по всем современным мировым технологиям и стандартам и станет наряду с другими объектами ярким украшением города. В этом же районе сейчас строится современный и впечатляющий Конгресс-холл, достойный самой высокой оценки. Такой же неординарный проект скоро воплотится в жизнь в виде нового Дворца школьников. Думаю, уже лет через пять горожане почувствуют зримые результаты наших усилий.

Главное, что сейчас в администрации работает профессиональная команда энтузиастов и патриотов своего города во главе с акимом Муратом Айтеновым. Я говорю это без лести, но за последние годы под его руководством были решены огромные градостроительные проблемы, решение которых идет быстро, по-деловому и без проволочек».

Мечты, которые осуществимы

В ходе разговора с Ержаном Болатовичем меня не покидала мысль, что все эти проекты будущего – не бесплодные рассуждения очередного чиновника. Да, он пришел на должность руководителя градостроительного управления совсем недавно, но является настоящим профессионалом своего дела, так сказать, «играющим тренером». За его плечами и прекрасное образование в Алматинском архитектурном институте, и смелая талантливая практическая работа.

В 2004 году он создал проектно-строительную организацию Building Luxe, являющуюся одной из самых перспективных в архитектурной и градостроительной области. К тому же, он человек решительных конкретных действий: такой характер, несомненно, был отточен в кровопролитных боях в Афганистане. К тому же он вице-президент по южному региону Союза архитекторов РК. Да и других регалий хватает. Авторитет его в профессиональной среде высок и непререкаем, а то, как он относится к своей нынешней миссии и с каким вдохновением говорит о своем видении будущего, вселяет уверенность – дело попало в хорошие руки.

Я спросила Ержана Болатовича, а какое «лицо» будет иметь Шымкент в будущем? «Шымкент будет иметь некий восточный шарм, но без утрированно-безвкусных излишеств. Во всем должна быть мера, взвешенность и целесообразность – это залог всякого успеха», – ответил он. С праздником, Шымкент, и с прекрасным будущим!

Елена ЛЕТЯГИНА