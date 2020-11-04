Распоряжением акима города Шымкент Аширбеков Берик Айдарович назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент.

Берик Айдарович родился в 1986 году в Южно-Казахстанской области. Специальность — инженер по кадастру и оценке недвижимости, юрист. Окончил Казахский национальный аграрный университет имени С. Сейфуллина, Карагандинский экономический университет.

Трудовую деятельность начал техником, землеустроителем бюро земельного кадастра в Созакском районе ЮКО.

С 2010 по 2011 год работал помощником директора центра государственного земельного кадастра Научно-производственного центра земельного кадастра города Астаны, начальником отдела регистрации земельных участков производственного и гражданского назначения государственного земельного кадастрового центра земельного кадастра города Астаны.

С 2013 по 2016 год исполнял обязанности управляющего производственного сектора отдела земельных отношений города Шымкента, заместитель руководителя отдела земельных отношений города Шымкент.

С 29 июля по 2 октября 2020 года занимал должность заместителя руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент.