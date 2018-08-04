Наступил самый последний месяц лета – август. Время родительского марафона под названием «подготовка к школе». Кажется, совсем недавно я перекрестилась, когда дети закончили школу, выдохнула и сказала: «Ну вот все позади». Не нужно будет в августе, сломя голову, бегать по базарам, магазинам, чтобы купить все необходимое к 1 сентября. А время так быстро пролетело, что теперь уже внучку и внука собирать к школе нужно.

Естественно, что основное бремя финансовых затрат ложится на плечи родителей, но и бабушки-дедушки в стороне не остаются. Помогают. Ведь сегодня сбор в школу влетает не просто в копеечку, августовскую зарплату он, как акула, поглощает полностью. И то не на все хватает. Сейчас цены на базарах еще не взвинчены до космических, каковыми они становятся в самые последние дни лета, когда ажиотажный спрос на руку только продавцам импровизированных школьных ярмарок. Так что вооружим вас полезными советами и списком того, что нужно купить. Отмечайте галочками взятое и вам будет легче ориентироваться.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ…

Итак, начнем, пожалуй, с самого сложного и затратного – это одежда и обувь. Тут важно уделить максимум внимания и подойти к выбору школьной формы ответственно.

Ведь ваше чадо должно будет в течение всего года носить удобную одежду и не менее удобную сменную обувь. Потому что ребенка ничего не должно отвлекать от самого главного – процесса обучения.

Форма и обувь должны соответствовать росту и размеру ребенка. Не стоит покупать пиджаки и рубашки на вырост, то есть которые «висят». Безусловно, это отличный способ сэкономить на одежде, но представьте, как неудобно и стеснительно будет чувствовать себя ваша дочь или сын в таком «обмундировании».

При примерке формы в магазине, попросите ребенка подвигаться: присесть, поднять руки. Если ему будет удобно, смело одобряйте его выбор.

Качественные ткани. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и не сильно потел в течение дня, старайтесь выбирать одежду из натуральных тканей, с небольшим количеством синтетики. Например, она должна содержать хлопок или шерсть +полиэстер или вискоза не более 50%. Так одежда лучше сохранит свой внешний вид и будет удобна в стирке и глажке.

Сменную обувь тоже лучше выбирать качественную и с таким расчётом, чтобы нога «дышала».

Перед покупкой школьной формы обязательно стоит узнать требования школы. Сейчас они достаточно строгие и нельзя отклоняться от общих правил. Например, если школьный устав требует синюю форму, то вариантов у вас быть не может. В Туркестанской области аккурат именно этому цвету и отдано предпочтение.

Еще будут нужны спортивный костюм – для занятий на улице, футболка и шорты – для спортзала.

И еще, конечно, не забыть удобную сумку для всех сменных принадлежностей, которые школьнику нужно будет носить каждый день в школу.

Для школьницы:

жакет (1 шт.);

брюки (1шт.);

сарафан (1шт.);

юбка(1шт.);

жилет(1шт.);

блузки (2-3шт.);

водолазки (2шт.);

спортивный костюм (1шт.);

футболка (2шт.);

кроссовки (1шт.);

сменная обувь (1шт.).

Для школьника:

пиджак (1шт.);

брюки (2шт.);

жилет (1шт.);

рубашки (3шт.);

водолазки (2шт.);

спортивный костюм (1шт.);

футболка белая (2шт.);

кроссовки (1шт.);

сменная обувь (1 пара).

Это необходимый минимум одежды и сменной обуви, который понадобится ребенку для школы в течение всего учебного года. Безусловно, помимо перечисленных вещей, родителям также нужно будет приобрести базовые комплекты носков, колготок, маек, ремней и галстуков для мальчиков и бантов для девочек.

Правильно подобранная школьная форма является одним из ключевых условий здоровья и хорошего настроения ребенка, считает главный государственный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин.

«В первую очередь школьная форма должна отвечать гигиеническим требованиям, основным из которых является ее безвредность для здоровья ребенка. Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом, и часто закрываем глаза на некоторые недостатки, а иногда и вовсе их не замечаем. Ведь неправильно подобранная обувь может изменить строение стопы даже у взрослого человека, не говоря уже о детской и подростковой. Еще допускается большая ошибка родителей – это по старой привычке брать обувь на вырост – на два-три размера больше. Сейчас, когда есть изобилие выбора, этого делать не стоит, так как обувь не по размеру деформирует стопу ребенка и на самом деле будет служить меньше времени, так как дети будут спотыкаться, волочить ее за собой», – отметил Бекшин.

ПОРТФЕЛИ – В ПРОШЛОМ, В ХОДУ ТОЛЬКО РАНЦЫ

Правильный выбор школьного ранца или рюкзака в соответствие с ростом и весом ребенка крайне важен для здоровой спины и является одним из важных вопросов для каждого родителя.

Пожалуй, самым важным атрибутом школьника является его школьная сумка или рюкзак. Ведь для того, чтобы ребенку было удобно носить каждый день тетради и учебники, пусть и не столь тяжелые, но все-таки и не легкие для детского организма, нужно выбирать наилучший вариант.

Удобней всего будет подобрать каркасный рюкзак с ортопедической спинкой, широкими лямками и вместительными отделениями, чтобы туда помещались все большие тетради, альбом и папки.

Спинка рюкзака должна быть с каркасом анатомической формы и на мягкой поролоновой подкладке, чтобы не давить на спину ребенка во время носки. Лямки должны иметь ширину от 4 до 6 см, чтобы их удобно было накидывать на плечи.

Нижняя часть рюкзака должна быть на уровне талии ребенка, а ширина рюкзака не должна выходить за ширину плеч.

Не бойтесь выбирать яркие расцветки с изображением любимых героев первоклассника. Также не лишними являются светоотражающие элементы на рюкзаке, которые видны издалека. Так ребенок всегда будет заметен при переходе дороги.

Размер и вес ранца должен соответствовать росту и возрасту ребенка. Без содержимого школьный рюкзак должен весить не более 1 килограмма. Вес школьного ранца со всем его содержимым должен составлять максимум 10% от общего веса ребенка, чьи физические показатели развития соответствуют их возрасту согласно нормам, к примеру:

1-3 классы – до 1,5 -2 кг;

4-5 классы – до 2-2,5 кг;

6-7 классы – до 3-3,5 кг;

8 -11 (12) классы – до 4-4,5 кг.

Вместе с тем, содержание рюкзака является немаловажным. Зачастую это тяжелые учебники, вес каждого не должен превышать: 300 граммов для учащихся 1-4 классов, 400 граммов для 5-6 классов, 500 граммов для 7-9 классов и 600 граммов для 10-12 классов.

«Ежегодно проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза школьных учебников. Так, в период 2014-2017 годы проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза более 2100 школьных учебников и принадлежностей. В 2017 году по результатам 86 исследований, вес двух образцов (издательство ТОО «Алматы кітап баспасы» г. Алматы) не соответствовали требованиям Гигиенических нормативов (учебник «Русский язык» для 1 класса с казахским языком обучения – вес 402 гр при норме 300 г; учебник «Қазақ тілі» для 1 класса с русским языком обучения – вес 424 гр при норме 300 гр.). А также при проверке издательства ТОО «Алматы кітап баспасы» установлено, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза на образцы вышеуказанных учебников не проведена и экспертное заключение на них отсутствует», – сказал Жандарбек Бекшин.

В результате выявленных нарушений издательству ТОО «Алматы кiтап баспасы» было выдано предписание об устранении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возбуждено административное дело и материалы были направлены на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд г. Алматы. По постановлению суда ТОО «Алматы кiтап баспасы» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 453800 тенге с приостановлением деятельности по комиссионной торговле сроком на 1 месяц.

Кстати, в Казахстане для решения проблем лишнего веса в детских портфелях с 2017 года начата реализация проекта по обеспечению каждого школьника индивидуальным шкафом для хранения учебников, сменной обуви и спортивных принадлежностей.

ПЕНАЛьная часть

В основном набор необходимых школьных принадлежностей от второго до четвертого класса схож.

Не бойтесь приобретать канцелярские товары с запасом. К примеру, лишние ручки или тонкие тетради всегда пригодятся, тем более для первоклассников, которые периодически что-то теряют или забывают взять с собой. Так что специально заранее сложите запасные канцелярские принадлежности в отдельный карман, чтобы ребенок в любое время смог ими воспользоваться.

Из канцтоваров следует приобрести следующее:

тетрадь (клетка) 12л. – 15 шт.,

тетрадь (косая линия) 12л.– 15 шт.,

папка пластиковая под тетради, обложки для тетрадей,

обложки для книг,

пенал,

карандаши ТМ или НВ – 5шт.,

ручки синие – 10шт.,

красные – 2 шт., зеленые – 2шт.,

точилка с контейнером, ластик,

линейка 20 см — 2шт.,

маркер – 2 цвета,

дневник.

Памятка

Помните, что сейчас продаются дневники двух видов. Для учеников, которые учатся пять дней в неделю и стандартные. Сейчас стоимость дневника колеблется в пределах от 250-300 тенге. К началу сентября, в прошлом году цена дневника подскакивала и до 1000 тенге. Приобретите заранее.

Канцелярские принадлежности для творчества и уроков труда:

альбом на пружине 40 л.,

краски от 6 до 12 цветов,

кисточки – 3 шт. разных размеров,

стаканчик-непроливайка,

пластилин от 6 до 12 цветов, доска для пластилина,

папка для творческих принадлежностей,

ножницы с закругленными концами,

клей – карандаш,

цветная бумага,

цветной картон.

При выборе акварельных красок и пластилина не стесняйтесь и понюхайте товар. Если он имеет неприятный и резкий запах – воздержитесь от покупки, так как такие краски и пластилин могут вызвать аллергическую реакцию.

Подготовила Ирина Соколова

Справка

В отделе образования города Шымкента работает телефон доверия 53-02-58, по которому можно сообщить о фактах правонарушений в системе образования города Шымкента. Вам ответит специалист Жанат Базарова.

Напомним, что в Комитете охраны общественного здоровья на период подготовки и работы школ в учебном году будет работать горячая линия по номеру 8 (7172) 74-18-64, куда можно будет обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении фактов несоответствия подготовки школ к новому учебному году (в случае аварийного состояния), а также нарушений санитарно-технического, гигиенического содержания школ, качества организации питания и образовательного процесса.